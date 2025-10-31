El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) firmó la Declaración Metropolitana de Barcelona: El futuro metropolitano más allá de 2030, acuerdo global que será presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los próximos días.

La firma fue plasmada por Patricia Martínez Barba, directora general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), quien dijo que este reconocimiento internacional posiciona al AMG como un referente global en planificación y acción metropolitana, gracias a los avances logrados a través del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro).

La declaratoria reivindica a las áreas metropolitanas como actores clave en la gobernanza global, actuando ante desafíos mundiales y posiciona al AMG como líder regional e internacional en planeación integrada, facilitando el acceso a redes internacionales de cooperación, financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

Este acuerdo consta de tres ejes, economía circular y transición ecológica, que consta de la creación de los Puntos Verdes Metropolitanos, en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona y la Unión Europea, para la valorización de residuos y educación ambiental ciudadana.

La planeación y gestión del territorio basada en datos y puesta en marcha de instrumentos metropolitanos como el POTmet, el Atlas Metropolitano de Riesgos, el PIMUS y el PACmetro, avalados por las nueve presidencias municipales del AMG y el Gobierno del Estado de Jalisco, para impulsar una visión integral de ciudad sustentable y resiliente.

La regeneración ambiental, con la creación del primer Bosque Metropolitano en Ixtlahuacán de los Membrillos, iniciativa surgida del Consejo Ciudadano Metropolitano, con asistencia técnica del Imeplan, liderazgo municipal y acompañamiento de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU).

