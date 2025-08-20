Participación ciudadana, indispensable para la creación de una política de vivienda

México tiene una deuda histórica con más de 30 millones de personas que siguen sin acceso a una vivienda digna, con hogares construidos de materiales precarios y sin servicios básicos, ante este panorama se presentó la Coalición por la Vivienda.

Foto: Ilse González / Alcaldes de México.

Óscar Mendoza Cervantes, codirector de Práctica: Laboratorio para la democracia, detalló que Coalición a la vivienda representa una propuesta para saldar dicha deuda, con una serie de ejes primordiales.

Para hacer efectivo el derecho humano a la vivienda, indicó que se propone impulsar la producción social de vivienda progresiva, asegurar suelo urbano, integrar las viviendas con espacios públicos, servicios y movilidad.

Además, reconoció que se deben diseñar esquemas de financiamiento accesibles, fortalecer la planeación entre niveles de gobierno y reconocer la participación comunitaria como base de la política de vivienda en el país.

“Se debe de escuchar a quien vive estas carencias todos los días, a movimientos que representan barrios y colonias. Para crear una política de vivienda exitosa, se necesita de la voz organizada y de las experiencias de las comunidades”, mencionó.

Lee: Financiamiento de vivienda accesible para apoyar el crecimiento en Jalpa: Olegario Viramontes

Romy Rojas Garrido, presidenta del Consejo Nacional del Desarrollo Urbano (Conared), añadió que la coalición por la vivienda es un acto de convicción y una puesta decidida por otro modelo de ciudad y de país, un espacio impulsado por una certeza compartida que no puede ser vista como un bien de mercado sino un bien común.

“Esta coalición surge para poner en la mesa lo que pocas veces se dice que la política habitacional ya no puede ser ajena a la planeación urbana ni separada del acceso justo del suelo, del transporte y del empleo”, mencionó.

En este sentido, recalcó la necesidad de crear una política de vivienda construida desde las personas y barrios con evidencias y participaciones reales, luego de que las decisiones se han marginado a los que menos tienen.

Detalló que la coalición vivienda es una invitación a articular a instituciones, sociedad civil y oportunidades a atender puentes entre lo técnico y lo humano.

Rodolfo Alejandro Díaz Covarrubias Castillón , presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, destacó a la vivienda como el núcleo de la ciudad y la base para un desarrollo urbano, justo, ordenado y sostenible.

También: CDMX firma acuerdo para agilizar trámites para la adquisición de viviendas

“Nuestra responsabilidad es contribuir a garantizar que cada familia acceda a un entorno digno, seguro y conectado con su territorio. Nos sumamos a esta coalición convencidos de que la vivienda adecuada es un derecho humano y una condición indispensable para la cohesión social”, dijo.

En tanto, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se comprometió a que el Congreso será un actor comprometido para garantizar una vivienda digna y transformar una política habitacional

“La vivienda es la base de la familia, la semilla del desarrollo y es donde comienza un país más justo. Respaldamos esta coalición porque México tiene todos los elementos para transformar su política habitacional”, indicó.

Te puede interesar:

Gobierno de la CDMX busca endurecer penas contra despojo de vivienda

Instituto de Vivienda de NL inicia nuevo fraccionamiento en Escobedo

Gobierno obtiene predios para construcción de 186 mil viviendas