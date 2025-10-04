Conagua y Rotoplas presentan proyecto para reducir consumo de agua en Morelos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la empresa Rotoplas, presentaron tecnificación de riego con parcelas demostrativas en Morelos, proyecto que busca producir más alimentos con menos agua y así destinarla al consumo humano.

Foto: Gobierno de Morelos.

Carlos Rojas, director general de Rotoplas explicó que el objetivo es habilitar un sistema de riego presurizado de alta eficiencia, en un total de 19 parcelas, con diez hectáreas de maíz, hortalizas o caña de azúcar, en el módulo Río Chalma, campo El Naranjo.

Destacó que a través de esta colaboración con Conagua, Rotoplas estará donando casi un millón de pesos, en una primera prueba piloto, que confío, tendrá un gran impacto y se podrá replicar en el resto del país.

“Pensamos que podemos ser parte de la solución ante este estrés hídrico, y nos encanta poder colaborar con la Conagua en un servicio a México. El proyecto nos entusiasma de manera increíble, porque aunque ya hemos implementado sistemas de riego en más de 55 mil hectáreas, no lo hemos hecho con esta colaboración y creemos que vamos a tener un impacto más importante”, señaló.

Eduardo Carillo, director de Riego Rotoplas, indicó que las parcelas demostrativas en Morelos, tendrán un triple beneficio, ya que utilizarán menos agua por tonelada de alimento producido, reducirán el uso de insumos, por la aplicación más controlada de fertilizantes y dará una rentabilidad sostenible a los agricultores.

En tanto, Paola Félix Díaz, coordinadora general del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y Asuntos Internacionales de Conagua, resaltó el compromiso, el apoyo y la innovación tecnológica y la corresponsabilidad social, en este acuerdo con Rotoplas, que son pilares fundamentales para transformar realidades en México.

