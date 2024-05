54.1 por ciento de madres mexicanas no trabaja por tema de cuidados: INEGI

El embarazo a temprana edad tiene consecuencias negativas, tanto para las adolescentes, sus familias y la sociedad en general; además, se considera un problema de salud pública ya que cuando una niña o una adolescente queda embarazada, corre mayores riesgos tanto para ella como para su embarazo.

Foto: Gobierno de México.

Asimismo, surgen otros temas como el abandono de la escuela, por lo que su inserción al mercado laboral suele ser en condiciones precarias, perpetuando el círculo de la pobreza. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas y adolescentes.

Con motivo del Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó información sobre las características sociodemográficas de la población femenina de 15 años y más con hijas e hijos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2023, siete de cada 10 mujeres de 15 años y más (38 millones 459 mil 122) eran madres. Por grupos de edad, 6 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años y 44.9 por ciento de las jóvenes de 20 a 29 años, habían tenido una hija o hijo.

Lee: Situación de las mamás en México en cifras

En el cuarto trimestre de 2023, tres de cada 10 mujeres que eran madres también eran jefas de hogar (11.5 millones). Del total de mujeres de 15 años y más con al menos una hija o hijo, 46.5 por ciento estaba casada. Siguieron aquellas que vivían en unión libre (20.5 por ciento), eran viudas (12 por ciento), estaban solteras (10.4 por ciento) o separadas (7.5 por ciento).

De las madres ocupadas en el mercado laboral 64.4 por ciento eran trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.9 por ciento trabajaban por cuenta propia, 5.3 por ciento no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5 por ciento eran empleadoras.

A las madres que declararon no haber trabajado, se les preguntó si tenían la necesidad o el deseo de trabajar; 54.1 por ciento declaró que no estaba buscando trabajo porque no tenía quién cuidara a sus hijos pequeños, ancianos o enfermos, 11.3 por ciento pensaba que por su edad o por su aspecto no la aceptarían en un trabajo.

Además, 10.8 por ciento esperaba recuperarse de una enfermedad o accidente, 7.3 por ciento en su localidad no había trabajo o solo se realizaba en ciertas temporadas del año, y 16.5 por ciento respondió otra razón.

Te puede interesar:

DIF Los Cabos en sinergia con iniciativa privada beneficia a 33 mujeres con prótesis de mamas

Personas candidatas al Gobierno de CDMX y a la Presidencia de la República firman Pacto por la Primera Infancia

Inauguran salas de lactancia y lactarios en espacios públicos de Nuevo León