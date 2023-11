AALMAC lleva a cabo foro por la movilidad inteligente, segura y sostenible

Por Olivia Ortiz Mejía.

En el marco del evento Intertraffic México 2023, que se realizó en Centro Banamex, la AALMAC llevó a cabo el Foro «Movilidad Inteligente, Segura y Sostenible para Todos», con la participación de autoridades locales de todo el país.

Fotos: Olivia Ortiz / Alcaldes de México.

Datos de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), apunta que las personas con automóvil pasan en promedio más de 74 horas en el tráfico, mientras que las que utilizan el transporte público pasan más de 118 horas.

Durante la inauguración del Foro de Autoridades por la Movilidad, organizado por LA Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), Alejandra Escalante Sandoval, directora de Intertraffic México, al dar la bienvenida señaló que el país está experimentando cambios significativos en cuanto a movilidad.

“La movilidad inteligente, segura, y sostenible para todos, es un reto que involucra a las autoridades de gobierno en sus tres niveles, a los representantes de la industria, a las asociaciones privadas, a los miembros de la academia y a la sociedad en general”, refirió.

Escalante Sandoval, argumentó que la movilidad es un derecho humano para todos los ciudadanos y las condiciones actuales es demandar una actuación mucho más responsable, que obliga a repensar la forma de trasladar personas y mercancías.

“Durante estos tres días hemos sido testigos no sólo de casos de éxito, nuevas tendencias y estrategias para atender los desafíos; sino también de a necesidad que existe en México de impulsar estos temas en la agenda nacional, especialmente en una coyuntura en el que el país es una pieza clave en el escenario global y requiere una movilidad eficiente. Las ciudades y municipios en crecimiento exigen sistemas de movilidad más inteligentes, eficaces y sustentables”, acotó

En tanto, Norma Layón Aarún, presidenta Nacional Adjunta de la AALMAC y presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, agradeció a los anfitriones, a las autoridades y funcionarios para tratar un tema importante como es enfrentar el reto de ofrecer mejores condiciones de movilidad para los ciudadanos.

“Es importante garantizar que las personas puedan llegar de manera segura a sus lugares de trabajo escuelas y a los diferentes servicios a través de sistemas de movilidad, que sean seguros y eficientes debe de ser una prioridad para todos los gobiernos”, apuntó.

Mencionó que los accidentes de tránsito son la décima causa de muerte en el país, con 14 mil 400 fallecimientos reportados en 2021, lo que equivale a 40 personas promedio cada día. Principalmente jóvenes que fallecen por hechos de tránsito y que la mayoría de las veces pueden ser prevenibles.

“Los hechos de tránsito, accidentes son la segunda causa de muerte para las personas de 5 a 34 años. Los hombres tienen un riesgo cuatro veces mayor de morir en accidentes de tránsito en comparación con las mujeres, lo que indica una oportunidad clave para la intervención dirigida”, señaló.

Agregó que con una tasa de mortalidad de 4.2 los peatones se enfrentan el mayor riesgo a morir o sufrir lesiones graves por un hecho de tránsito, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura vial y promover el respeto particularmente de los conductores de vehículos por los espacios peatonales y ciclovías.

En tanto, dijo que los motociclistas representan el 53.1 por ciento de los lesionados graves en hechos de tránsito, y cada año la cifra va en aumento. “Es indispensable tomar medidas urgentes de seguridad vial que sean específicas para este grupo de usuarios de la movilidad. El 95 por ciento de los siniestros viales están relaciones con factores de riesgo como el exceso de velocidad, distracciones al conducir y consumo de alcohol”, puntualizó.

Estas cifras son alarmantes, resaltó y recomendó que la manera de revertir esta situación, es fortaleciendo la vigilancia policial y la aplicación de la ley, complementada con campañas y programas de educación y concientización vial.

“Por todo esto es de suma importancia que se lleven a cabo este tipo de foros para que como autoridades podamos enriquecer la estrategia, la política, las acciones y garantizar el derecho a la movilidad, como un derecho consagrado en la Constitución sin importar edad, género o situación de estado de salud”, acotó.

En el marco del Foro «Movilidad Inteligente, Segura y Sostenible para Todos», la presidenta municipal de Donato Guerra, Carmen Albarrán Gabriel fue nombrada como vicepresidenta Nacional en la Coordinación de Políticas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas Terrestres de la AALMAC”.

En esta comisión se encargará de velar por la preservación de los bosques y recursos naturales, como una obligación de las autoridades locales que forman parte de la AALMAC.

Agradeció a la presidenta Nacional Adjunta de la AALMAC, Norma Layón, alcaldesa de San Martín Texmelucan, haberle tomado protesta como vicepresidenta Nacional en la Coordinación de Políticas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas Terrestres de la AALMAC.

San Martín Texmelucan, ejemplo de movilidad

En el panel Movilidad en los gobiernos locales: casos prácticos, Norma Layón, la presidenta Nacional Adjunta de la AALMAC y presidenta municipal de San Martín Texmelucan, donde también participó, expuso como ejemplo y caso práctico el municipio que gobierna, cuyo lugar hace algunos años el acceso para llegar era complicado.

Explicó que Texmelucan es un punto de encuentro y acceso a la ciudad de Puebla, además de ser el primer municipio por el que se entra a esa ciudad de Puebla por la autopista México-Puebla. “La importancia geográfica y estratégica que tiene nuestro municipio San Martín Texmelucan ha sido reconocida recientemente por el Consejo Nacional de Población (Conapo) dándole la jerarquía de nueva zona metropolitana”, refirió.

También mencionó que cuentan con el tianguis más grande de Latinoamérica en dónde se ubican más de 16 mil tianguistas (en temporada alta llegan a los 24 mil), colocándose cada lunes de 12 del día al martes a las cuatro de la tarde. Llegan principalmente del sureste, y tiene más de 70 años de ocurrir.

Recordó que cuando llegó al gobierno en 2018 no había movilidad, el tráfico era en la autopista Tlaxcala-San Martín Texmelucan era caótico para quienes pretendían entrar o salir del municipio; sin embargo, eso mejoró gracias a las avenidas que se lograron en estos cinco años y a las más de mil 200 calles que se hicieron en el municipio y a los accesos que es lo más importante.

“Logramos cambiarle la cara a nuestro municipio. Desde luego la gente está muy contenta y agradecida porque ya no se hacen esos tapones en las entradas los días de tianguis. Cabe señalar que el primer cuadrante de la ciudad se encontraba invadido por más de mil 200 ambulantes, entonces imagínense con un tianguis de 16 mil puestos y este ambulantaje en el primer cuadro del municipio, pues no había manera de la movilidad fuera ni siquiera un poquito viable”, añadió.

Remarcó que esto no ha sido sencillo y que ha requerido de mucho trabajo, mucho sacrificio, esfuerzo y muchas mesas de negociación. “Un servidor público que no sirve para negociar no es un buen servidor público, porque entonces se echa encima a los grupos, las organizaciones a las cámaras y a los propios ciudadanos. Hoy en día las grandes empresas se encuentran reacomodándose en San Martín Texmelucan porque ya hay orden, legalidad y menos inseguridad que en 2018”.

Adelanta Jiménez Pons la creación de cincos nuevos aeropuertos

En su intervención, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones, aseguró que México tiene distintos grados de desarrollo en el tema de movilidad, así como también muchas entidades con progreso. “El mismo gobierno federal tiene actualmente programas fundamentales en el tema de movilidad como aeropuertos, no sólo del aeropuerto del AIFA que se inauguró hace año y medio, sino también el de Tulum. Pero también estamos haciendo nuevos aeropuertos en Puerto Escondido, Tepic, Nayarit, y vienen cinco nuevos aeropuertos”, señaló.

El tema de movilidad, dijo, no es sólo tarea de los tres niveles de gobierno, sino que es la tarea de la sociedad, generando la cultura de la movilidad desde los elementos más básicos. Comparó la capacidad de cajones del edificio de la Torre BBVA de Paseo de la Reforma que son 2mil 400 cajones con uno similar en Londres, que llega a ser una docena. “¿Por qué sucede esto? Porque simplemente el sistema de transporte allá si funciona y aquí no”.

“La buena noticia es que hay condiciones económicas en el país para poder intentar estos esfuerzos y sobre todo porque nos conviene. Si mejoramos todo el sistema logístico nacional y de comunicaciones se reflejará directamente en el Producto Interno Bruto; además de modificar la política pública”, concluyó.

A su vez, Arturo Cervantes, Presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI) dijo que el problema que representa la inseguridad vial para toda la población, deriva en 43 decesos diarios. Destacó la importancia de Intertraffic como una plataforma para conseguir una movilidad sostenible y segura para México con el apoyo conjunto de la triple hélice.

La séptima edición de Intertraffic Mexico, fue organizada por RAI y Tarsus México, reunió a más de 60 empresas nacionales e internacionales en 4 mil m2 de piso de exhibición, así como a 35 ponentes expertos y más de 2 mil 500 visitantes, del 14 al 16 de noviembre en el Centro Citibanamex, Ciudad de México.