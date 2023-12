Adrián Alcalá Méndez se convierte en el nuevo presidente del Inai

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez, es el nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales (Inai), para el periodo 2023-2026, fue elegido para sustituir a Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Foto: Adrián Alcalá en Facebook.

En sesión extraordinaria del pleno del Inai, se desarrollaron cuatro rondas de votación para elegir al nuevo representante; previamente, se aprobaron las Reglas Operativas para la Elección del comisionado presidente, y se informó la declinación de Julieta del Río de ocupar la presidencia del Inai.

Ante su declinación, los demás participantes, Josefina Román y Adrián Alcalá, presentaron sus planes de trabajo, por lo que se dio inicio a las rondas de votación; sin embargo, en las cuatro rondas, ambos quedaron empatados con 2 votos cada uno.

Por ello, se procedió al voto de calidad por parte de Blanca Lilia Ibarra, decidiéndose por designar a Adrián Alcalá como el nuevo presidente del Inai, además la ex presidenta destacó que no puede haber democracia sin transparencia en la vida pública, después de que Julieta del Río se bajara de la contienda al asegurar que no se logró la unanimidad.

Adrián Alcalá tomó protesta como presidente del INAI para el periodo 2023-2026, y aseguró que, “hoy, más que nunca, México requiere de instituciones convencidas y comprometidas con el poder de la democracia y con la prosperidad que arroja la garantía plena de nuestros derechos».

También, resaltó la importancia de fortalecer la institución tanto interna como externamente; además, se comprometió a impulsar el Gobierno abierto, fomentando la colaboración continua entre la sociedad civil y los gobiernos municipales, estatales y federales.

“Creo que una sociedad informada, con un gobierno que rinde cuentas, hace que cualquier municipio o entidad federativa crea en sus instituciones y se nutra del Estado de Derecho”, sostuvo Alcalá.

