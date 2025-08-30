Alcalde de Magdalena Contreras rinde protesta como coordinador estatal de la AALMAC

El Gobierno de la Ciudad de México tomó protesta del alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, como coordinador estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC).

Foto: FB Fernando Mercado.

Este nuevo nombramiento es con el fin de establecer un trabajo coordinado entre los gobernantes, para garantizar el bienestar de la población.

“Este encuentro tiene un profundo significado histórico, al tratarse de la continuidad de una larga lucha de izquierda, cimentada en la convicción, el trabajo y la cercanía con la ciudadanía”, fue el mensaje de la jefa de Gobierno de la CDMX , Clara Brugada.

Lee: Fabiola Ricci, nueva coordinadora de la AALMAC en Chiapas

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, resaltó que con más de 20 años de trayectoria, se ha consolidado como un espacio de articulación de municipios y gobiernos progresistas, referente del municipalismo y pieza clave para impulsar agendas que han transformado territorios en todo el país.

“Hoy la Ciudad de México es capital de la transformación y este acto lo realizamos con un propósito claro: fortalecer aún más el poder local para seguir transformando la vida nacional”, expresó.

El alcalde de Magdalena Contreras y coordinador del AALMAC en la Ciudad de México, Fernando Mercado Guaida, asignó a Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, para encabezar la Comisión de Bienestar y a Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, para la coordinación de los trabajos en materia de seguridad pública.

También en Alcaldes TV: Hermilo Pérez Cabrera en Soluciones para Gobernar

Asimismo, señaló que el 45 por ciento de los municipios del país son gobernados por partidos emanados de la izquierda, por lo que es necesario replantearse la importancia del nuevo rumbo que está tomando el municipalismo en la actualidad, por lo que propuso generar desde el AALMAC un observatorio de políticas públicas para compartir experiencias de gobierno.

“Son los gobiernos municipales, son las alcaldías aquellos lugares donde la política pública se pone a prueba, donde las ideas, donde la originalidad, donde la innovación se puede poner a consideración de los vecinos, ver su resultado y a partir de ahí institucionalizar el beneficio de otras y otros”, destacó.

Te puede interesar:

Seguridad, llave para una mayor inversión y generación de empleo en municipios: AALMAC

Instalan Coordinación Estatal de la AALMAC en Sonora y Puebla

Javier López Casarín es nombrado vicepresidente de Asuntos Internacionales de AALMAC