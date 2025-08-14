Alcalde de Piedras Negras “explota” al ser cuestionado sobre prueba de antidoping

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Carlos Jacobo Rodríguez González, protagonizó un momento de tensión al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a hacerse una prueba de antidoping y hacer los resultados públicos.

Durante su conferencia matutina, una reportera lo cuestionó luego de que el presidente municipal se pronunciara a favor de hacer exámenes toxicológicos a bomberos y a otros departamentos municipales.

“Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quemarme y a atacar de esta manera, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que yo ando drogado?”, cuestionó el funcionario.

El alcalde se negó a responder la pregunta de la reportera y desvió el tema cuestionando a la reportera por qué no les hacía la misma pregunta a otros funcionarios.

“¿Por qué no le preguntas a Lorenzo? ¿Por qué no le preguntas a los regidores? ¿Les has preguntado a Brígido Moreno?, ¿por qué a mí?”, cuestionó.

Más tarde, el alcalde se pronunció en sus redes sociales. A través de un video, aseguró que todos los días realiza las mañaneras sin negarle el acceso a nadie pues su administración es completamente transparente.

Declaró que la periodista es una persona que periódicamente lo ha atacado en sus redes sociales y con la cual tiene una relación de fricción porque es adversaria de su gobierno.

El alcalde admitió que debió haber contestado de otra manera, pero que actuó impulsivamente y aclaró que está dispuesto a someterse a una prueba de drogas junto con todo su gabinete.

Jacobo Rodríguez González es presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, por Morena para el periodo 2025-2027. Anteriormente también fue candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT) en el proceso electoral local de 2021.

