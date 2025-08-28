Alcalde de Reynosa pide reportar a menores de edad que no estén inscritos en escuelas

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a menores de edad que no estén inscritos en la escuela, con el fin de que el municipio y las dependencias intervengan.

Foto: Carlos Peña Ortiz.

Peña Ortiz argumentó que este periodo es uno de los más importantes del año porque permite apoyar a cientos de familias en el proceso de inscripción.

Advirtió que luego de la pandemia muchos niños dejaron de asistir a clases y ahora se encuentran en las calles sin actividades formativas.

El alcalde cuestionó a los padres de familia sobre el futuro de los menores que no regresen a estudiar y advirtió que podrían caer en actividades nocivas o en malas compañías.

“Hay jóvenes que por no estudiar terminan convirtiéndose en marrucheros, estacas o punteros, situaciones que no deben de repetirse en el municipio”, advirtió.

En este sentido, insistió en que es responsabilidad de todos sumar esfuerzos para evitar que los menores caigan en vicios o malas conductas y reiteró que el gobierno local está en disposición de apoyar y acompañar a las familias para que sus hijos continúen en su formación académica y cuenten con mejores oportunidades.