Alistan ruta verde de transporte pesado entre Texas y Nuevo León

La empresa Green Space E-Mobility anunció su proyecto de crear una Ruta Verde de Transporte de Carga entre Texas y Nuevo León.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

La idea de la ruta es de Laredo, Texas, a Monterrey, con el objetivo de ampliarla a Dallas y siempre cruzando por el Puerto Fronterizo Nuevo León – Laredo y utilizando la carretera La Gloria – Colombia.

Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, detalló que se busca conectar los dos más importantes polos de desarrollo económico de México y Estados, Monterrey y Dallas, consolidando la región Nuevo León – Texas como la mejor región para hacer negocios de América.

La base del proyecto es el Tracto Camión marca Windrose, una unidad de última generación con ventajas únicas a nivel mundial, como autonomía de larga distancia, sistema de carga ultrarrápida, alto rendimiento y potencia, costos operativos reducidos, y reducción de emisiones contaminantes, entre otras.

El gobierno de Nuevo León colaborará en la agilización de los trámites y la definición de la ubicación, en nuestro estado, de las Electrolineras que forman parte del proyecto.

“Se vienen electrolineras, instaladas estratégicamente y vamos a estar ayudando, escogiendo los puntos clave que facilite a la carga surtirse de energía”, expuso Marco González.

En su intervención, Horacio de la Torre, Gerente General de Green Space E-Mobility USA, indicó que el proyecto arrancará con cinco unidades en noviembre de este año.

“Estamos apostando por las ventajas y oportunidades logísticas del Puerto Fronterizo Nuevo León – Laredo y de Nuevo León, como columnas vertebrales de este Corredor Verde de Electromovilidad”, señaló.