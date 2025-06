Analizan creación de Polo Económico en Nezahualcóyotl

La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la LXII Legislatura del Estado de México analiza una iniciativa para abrogar el Decreto 218 emitido por la LVII Legislatura y publicado el 9 de noviembre de 2010.

Foto: Congreso del Edomex.

El objetivo de esta iniciativa es anular la autorización de desincorporación y enajenación de 737 mil 185 m² en la zona conocida como Ex‑Vaso del Lago de Texcoco ubicada en Nezahualcóyotl para reorientar esos predios a la conformación de un Polo Económico para el Bienestar.

Esta iniciativa busca revertir la donación de los terrenos, argumentando que el beneficiario no cumplió con la formalización de la compra ni con los compromisos de uso establecidos por la ley estatal, y que los terrenos permanecen sin uso tras 14 años.

Las legisladoras Angélica Pérez Cerón, María del Carmen de la Rosa Mendoza y el legislador Vladimir Hernández Villegas, de Morena, concordaron en que esta iniciativa representa un primer paso para consolidar a la entidad como un polo de desarrollo económico competitivo y con atracción de inversiones, además del mejoramiento de rubros como la movilidad, empleo, vivienda y educación a una región con alta densidad poblacional.

“Los terrenos referidos siguen sin usarse después de 14 años de la aprobación del decreto, pues el donatario no cumplió con las disposiciones de la Ley de Bienes estatal, porque no formalizó la enajenación a título oneroso; es decir, no se terminó de formalizar el acto jurídico correspondiente, por lo que ahora pueden aprovecharse para impulsar el bienestar de la población”, coincidieron.

En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez solicitó aclarar la situación jurídica de los inmuebles; el procedimiento para declarar un ‘Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar’, sus características, beneficios, y alcances, así como la elegibilidad de la sede.

Fuente: congreso de EdomexLa Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la LXII Legislatura del Estado de México analiza una iniciativa para abrogar el Decreto 218 emitido por la LVII Legislatura y publicado el 9 de noviembre de 2010.

El objetivo de esta iniciativa es anular la autorización de desincorporación y enajenación de 737 mil 185 m² en la zona conocida como Ex‑Vaso del Lago de Texcoco ubicada en Nezahualcóyotl para reorientar esos predios a la conformación de un Polo Económico para el Bienestar.

Lee: Oriente de Edomex contará con red de trolebús

Esta iniciativa busca revertir la donación de los terrenos, argumentando que el beneficiario no cumplió con la formalización de la compra ni con los compromisos de uso establecidos por la ley estatal, y que los terrenos permanecen sin uso tras 14 años.

Las legisladoras Angélica Pérez Cerón, María del Carmen de la Rosa Mendoza y el legislador Vladimir Hernández Villegas, de Morena, concordaron en que esta iniciativa representa un primer paso para consolidar a la entidad como un polo de desarrollo económico competitivo y con atracción de inversiones, además del mejoramiento de rubros como la movilidad, empleo, vivienda y educación a una región con alta densidad poblacional.

“Los terrenos referidos siguen sin usarse después de 14 años de la aprobación del decreto, pues el donatario no cumplió con las disposiciones de la Ley de Bienes estatal, porque no formalizó la enajenación a título oneroso; es decir, no se terminó de formalizar el acto jurídico correspondiente, por lo que ahora pueden aprovecharse para impulsar el bienestar de la población”, coincidieron.

En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez solicitó aclarar la situación jurídica de los inmuebles; el procedimiento para declarar un ‘Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar’, sus características, beneficios, y alcances, así como la elegibilidad de la sede.

Te puede interesar:

Edomex instala mesa de coordinación para atender a cinco municipios afectados por lluvias

Gobierno de Edomex y Sedatu firman convenio para reducir riesgos en zonas vulnerables de Tultitlán e Ixtapaluca

Ecatepec y Nezahualcóyotl firman convenio de seguridad