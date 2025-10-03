REVISTA DIGITAL

Autoridades de Edomex ofrecen maestría en Seguridad e Higiene a profesionales de la salud

por | Oct 3, 2025 | Ciudadanía | 0 Comentarios

 La Secretaría del Trabajo del Estado de México firmó un convenio de colaboración con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS) Sección 22, que busca garantizar derechos laborales y promover acciones de democracia sindical, capacitación laboral, salud en el trabajo, no discriminación y erradicación del trabajo infantil.

Foto: Gobierno del Estado de México.

El Sindicato se comprometió a difundir los alcances del acuerdo entre sus agremiados. En particular, promoverá la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional que imparte la Secretaría del Trabajo, con el propósito de brindar a las y los trabajadores sindicalizados mayores oportunidades de desarrollo profesional.
 
El acuerdo fue suscrito por Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, en consonancia con la visión humanista y progresista de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, comprometida con la justicia laboral, el bienestar y el respeto a los derechos de las y los trabajadores. Como contraparte, signó Jorge Rosario Cárdenas Ortega, Secretario General del SINTS.
 
Con esta firma, se abre un canal permanente de comunicación entre la Secretaría y el Sindicato, a fin de que las inquietudes de las y los trabajadores de la salud sean escuchadas y atendidas de manera cercana y oportuna.

Redacción Alcaldes de México

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *