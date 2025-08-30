AWS invertirá en proyecto para prevenir fugas de agua en Querétaro

Autoridades del Gobierno del estado de Querétaro, y directivos de Amazon Web Services (AWS) anunciaron la operación del Programa de Gestión de Agua, una alianza para implementar la tecnología necesaria, que permitirá detectar fugas en tiempo real y reaccionar de manera inmediata y recuperar más de 128 millones de litros de agua.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo que se busca que lleguen a la entidad empresas que sean socialmente responsables. “En Querétaro no queremos cualquier empresa, queremos las empresas socialmente responsables, como es el caso de Amazon, donde estamos viendo que van a regresar, mucho, pero mucho más de lo que gastan en agua”, detalló.

El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, aseguró por su parte, que este proyecto se trabajará de manera conjunta entre la dependencia y Amazon, esto con el objetivo de mantener a Querétaro como referente en materia hídrica, con el uso de tecnología de punta para el correcto uso del agua.

Destacó que para la administración estatal, el tema de la atención de las fugas es una prioridad, pues aseguró que es inaceptable el desperdicio del agua, motivo por el cual se trabaja desde la dependencia para una pronta atención y aseguró que con el apoyo de Amazon, ahora se busca evitar que existan las fugas.

“Con esta colaboración, se estima, que vamos a recuperar más de 128 millones de litros… Este nivel de compromiso que tienen empresas como Amazon, realmente es lo que necesita Querétaro, porque son inversiones sostenibles, sustentable, que no son deficitarias de agua, son superavitarias en agua”, expresó.

Asimismo, aseguró que este modelo busca sumar al gobierno, a la industria y a la academia para seguir creciendo y así seguir construyendo un Querétaro resiliente y con agua para todas las y todos. Destacó que lo proyectos en Querétaro serán en 11 sectores de la Zona Metropolitana.

Por su parte, Shannon Kellogg, CEO de Políticas Públicas para las Américas de AWS, quien expresó su apoyo y condolencias a las familias queretanas afectadas por las recientes lluvias, aseguró que para Amazon el tema del agua es de vital importancia, por lo que aseguró que se trabajará para impulsar alianzas público-privadas transformadoras en Querétaro.

“Vimos una nueva oportunidad de colaboración gracias al firme compromiso del Gobernador para abordar el tema del agua en Querétaro, su visión y liderazgo al priorizar este asunto crítico reflejan una gestión ejemplar frente a uno de los desafíos ambientales más urgentes de nuestra era”.

“Al colocar la gestión del agua en el centro de su agenda gubernamental, no solo responde a las necesidades inmediatas de los ciudadanos de Querétaro, sino que además sienta las bases para un desarrollo sostenible que beneficiará a generaciones futuras. Este proyecto es testimonio de su enfoque proactivo y de su apertura hacia soluciones innovadoras para el bienestar del estado”, precisó.

El CEO señaló que Querétaro se ha consolidado como pionero en la innovación en gestión hídrica, estableciendo dijo, nuevos estándares que no solo inspirarán esfuerzos similares en México, sino también en toda América Latina. Además de estar a la vanguardia de las respuestas tecnológicas a los desafíos ambientales.

Durante su intervención, Guillermo Almada, aseguró que el uso de agua en la región de Data Centers instalado en Querétaro, fue mínima para el arranque, pues actualmente la tecnología que se emplea para el enfriamiento de los equipos es por medio de aire.marcha de esta iniciativa.