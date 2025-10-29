Ayuntamiento de Aguascalientes aprueba Ley de Ingresos 2026 sin más impuestos

El ayuntamiento de Aguascalientes aprobó el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, que plantea 6 mil 773 millones de pesos, 5 mil 249 millones 692 mil 336 pesos, del municipio y mil 524 millones de pesos del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Foto: Gobierno de Aguascalientes.

De acuerdo con el ayuntamiento de Aguascalientes, el proyecto no contempla la solicitud de créditos y nuevos impuestos, además se conformó de una forma accesible con la economía familiar y está integrada con base a la inflación anual del 5 por ciento prevista por Banxico, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) así como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La propuesta será presentada en próximos días al Congreso del Estado para su análisis y aprobación en términos del artículo 36 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

Entregan 43 unidades para servicios públicos

El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, 43 nuevas unidades a distintas áreas operativas de la Secretaría de Servicios Públicos, para fortalecer la capacidad de respuesta y eficiencia en los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Leo Montañez indicó que el crecimiento constante de Aguascalientes exige acciones firmes para ofrecer servicios públicos de calidad, como la recolección de residuos sólidos, un alumbrado eficiente y espacios públicos en óptimas condiciones; con esta entrega, dijo, se reafirma el compromiso con un entorno limpio, funcional y digno para todas las familias.

La nueva flota consta de siete grúas hidráulicas con canastilla, un camión de volteo, un camión cisterna de 20 mil litros, un camión plataforma, una hidrolavadora de alta presión, 6 camionetas Super Duty, 3 doble cabina, 4 con redilas, 2 pick ups, 6 autos utilitarios, 5 motocicletas y 6 bicicletas para apoyo operativo.