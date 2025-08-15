Boing invierte más de 600 mdp en nueva planta en Nuevo Laredo

Con una inversión de más de 600 millones de pesos, se anunció la llegada de una nueva planta industrial de la Sociedad Cooperativa Trabajadores Pascual, en Nuevo Laredo.

Foto: Gobierno de Nuevo Laredo.

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo, destacó que, desde su gobierno se otorgaron todas las facilidades para concretar la instalación de este proyecto en la ciudad y representa un impulso en la economía local.

Destacó que el municipio es un eje económico clave en México y su posición geográfica, puerta de entrada al mercado más grande del mundo, lo convierte en un imán para inversiones visionarias.

La mandataria municipal indicó que en Nuevo Laredo, la logística se optimiza, el comercio se dinamiza y las oportunidades trascienden fronteras.

“Como gobierno municipal, hemos trabajado sin descanso para cimentar las condiciones que atraigan proyectos de esta magnitud”, declaró.

En su intervención, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó el trabajo en conjunto de los tres niveles de gobierno, para concretar la llegada de nuevas inversiones al estado y que Nuevo Laredo reafirme su liderazgo comercial e industrial.

“Nuevo Laredo se consolida así como un polo de atracción de inversiones y como plataforma estratégica para la exportación y lo haremos con talento tamaulipeco, con empleo local y con orgullo regional; gracias a la cooperativa Pascual por creer en esta tierra”, dijo.

Patricia Izarrarás Aviña, presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, afirmó que en Nuevo Laredo, además de encontrar una tierra de oportunidades para su crecimiento, tuvieron el acompañamiento y respaldo del gobierno municipal para hacer realidad esta nueva nave industrial.

“La planta Nuevo Laredo no solo es un hito, es nuestra historia, es también una plataforma logística y estratégica que nos permitirá mejorar nuestros tiempos de distribución y ampliar nuestra presencia en el norte del país, así como el mercado internacional”, señaló.

Te puede interesar:

Alcaldesa de Nuevo Laredo presenta denuncia por violencia de género

Invita COMAPA Nuevo Laredo a realizar contrato de agua y drenaje

En Tamaulipas, construirán 15 estaciones para reforzar seguridad carretera