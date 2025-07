Chiapas será sede del Circuito Panamericano de Menores 2025

Autoridades de las secretarías de Turismo federal (Sectur) y estatal presentaron la segunda fecha del Circuito Panamericano De Menores 2025, que se celebrará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Foto: Sectur.

El director general de Gestión Social de Destinos de la Sectur, Marte Luis Molina Orozco, refirió que la realización de este evento está alineado con una de las estrategias de la presente administración para diversificar la oferta turística mediante el impulso al turismo deportivo, ya que contribuye a promover los destinos y a abatir la estacionalidad turística.

“Lo más importante del turismo deportivo es que rompe la estacionalidad y genera un dinamismo diferente para cada uno de los destinos turísticos del país. En esta ocasión le toca Chiapas, lo cual me da mucho orgullo, porque acuérdense que muchas de las cosas se logran con voluntad y muchas se logran con gestión, y aquí encontramos las dos cosas, más un ingrediente muy específico que es la visión”, comentó.

El Circuito Panamericano de Menores está conformado por tres torneos clasificatorios de pádel al año, con sedes en Chile, del 6 al 8 de junio; en Chiapas, del 24 al 26 de julio y en Brasil, del 28 al 30 de agosto. Estos certámenes otorgarán el pase a un cuarto torneo denominado Futuras Estrellas Final.

La competencia se disputará en la modalidad de parejas nacionales, y cada país podrá inscribir un máximo de tres parejas por categoría, las cuales son: Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en ambas ramas, varonil y femenil.

La secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, informó que se espera la llegada de más de mil 500 personas de 10 países, lo que generará una derrama económica superior a los 40 millones de pesos.

Señaló que los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar las bellezas del estado, como sus cascadas, su gastronomía, sus artesanías y, “lo más bonito que tenemos en Chiapas, que es, sin duda, su gente.

