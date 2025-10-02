Congreso de CDMX pide a UNAM fortalecer la cultura de la paz

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a implementar, con la participación estudiantil, acciones tendientes al fortalecimiento del tejido social y cultura de paz.

Foto: unam.mx

La diputada local, Valentina Batres, argumentó que con estas acciones se prioriza la inclusión, el diálogo y la formación integral como instrumentos para prevenir la violencia y consolidar un ambiente educativo y seguro.

“A través de la cultura de paz, la UNAM podrá responder no solo a los desafíos inmediatos, sino también contribuir a la construcción de una comunidad resiliente y solidaria”, dijo.

La legisladora expuso de que en años recientes se han suscitado actos violentos en diversos planteles de la UNAM, los cuales han conmocionado a la ciudadanía, el último de ellos,ocurrido el pasado 5 de septiembre, cuando un alumno falleció después de ser atacado por otro estudiante con un arma blanca, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur.

“Ese hecho evidencia una crisis de seguridad que demanda respuestas integrales de fortalecimiento del tejido social”, planteó que por esa razón se han movilizado estudiantes, docentes y familias que exigen medidas contundentes que garanticen un entorno seguro, que proteja la integridad física y emocional de la comunidad universitaria”, añadió.

