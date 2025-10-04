Congreso de Edomex acuerda con municipios desaparecer Infoem

El Congreso del Estado de México logró conseguir el aval de 78 cabildos, con lo cual la extinción del Instituto de Transparencia es un hecho y comienza el plazo de 90 días para que desaparezca.

Foto: Congreso del Estado de México.

José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que 78 de los 125 municipios del Estado de México estuvieron de acuerdo con la reforma y se concentran en cómo va a operar la transparencia en la entidad.

“Sigue la liquidación del Infoem y ver cómo se va a integrar. Vamos a seguir manteniendo la transparencia y la responsabilidad de cuidar los datos personales y estamos buscando la norma para que se pueda, ya sea en la Legislatura, en la OSFEM o crear algo que tenga, pero la base de datos seguirá siendo la misma base de datos que tiene el Instituto “, expresó.

La reforma secundaria deberá estar lista este año, donde el Infoem todavía tiene presupuesto para operar, pero ya no se va a considerar en el presupuesto del 2026, aunque verán si es necesario fortalecer algunas áreas de manera financiera o con personal especializado.

Recordó que el objetivo de la reforma es simplificar la estructura administrativa y orgánica, reducir el gasto público, evitar duplicidades de funciones y fortalecer los mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas, sin generar nuevas instancias burocráticas.

