Congreso de NL exhorta a municipios a intensificar medidas contra el gusano barrenador

El Congreso del Estado de Nuevo León exhortó a autoridades agropecuarias y a municipios de la entidad a intensificar campañas de prevención, inspección e información para detener la expansión del gusano barrenador.

Ignacio Castellanos Amaya, diputado del Partido Acción Nacional, argumentó que el gusano barrenador es un parásito que ataca a los animales de sangre caliente, como es el ganado bovino, que llega a provocar su muerte si no recibe el tratamiento médico adecuado.

“La reaparición del gusano barrenador ha tenido un impacto económico severo, agravado por el cierre de la frontera con Estados Unidos, lo que ha generado pérdidas estimadas en mil 300 millones de dólares; esta cifra resulta de la imposibilidad de exportar aproximadamente 650 mil cabezas de ganado en lo que va del año”, externó.

El diputado añadió que la falta de controles efectivos ha contribuido a la expansión del parásito, afectando a entidades como Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, donde se han registrado brotes importantes.

En este sentido, Castellanos Amaya reveló que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó un caso en Sabinas Hidalgo lo que incrementa la amenaza de propagación hacia los hatos ganaderos del Estado.

“En lo que va del año se han reportado cinco mil 86 casos en animales contagiados con el gusano barrenador, lo que representa un incremento del 53 por ciento en comparación con los datos registrados hasta el mes de julio, de los cuales 649 casos continúan activos, lo que confirma que la plaga aún no está bajo control y requiere una respuesta urgente y coordinada para contener su avance”, dijo.

Ante esta situación se exhortó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que refuercen la vigilancia en las casetas fitozoosanitaria y asignen un presupuesto de emergencia para detectar el gusano barrenador.

