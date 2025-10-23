DIF y Segob fortalecen protección de niños en los municipios 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un convenio para fortalecer las capacidades de los municipios en protección y restitución de derechos de la niñez y las adolescencias.

Foto: SNDIF.

La titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, expuso que la protección integral de la niñez y la adolescencia es posible si se trabaja de manera coordinada como una red, desde lo local hasta lo nacional.

“Hoy, con el apoyo del INAFED, damos un paso decisivo para que cada municipio del país cuente con estructuras, capacidades y personas servidoras públicas formadas para proteger y restituir derechos”, dijo.

Reconoció que los municipios son el primer punto de contacto con las familias y que es ahí donde las políticas públicas cobran vida, se detectan las necesidades y se pueden prevenir antes que reparar.

“Se traduce en una política pública tangible, que refuerza el tejido social y amplía la presencia institucional en el territorio”, añadió.

El coordinador general del INAFED, Raúl Armando Quintero Martínez, expuso que con la firma del convenio se reafirma el compromiso con el fortalecimiento municipal y se da un paso importante al incorporar la protección de la niñez y la adolescencia, como parte estructural y estratégica de la agenda federalista.

Dijo que la instancia que representa, asume el reto de impulsar procesos de profesionalización del personal municipal, para que cuente con conocimientos, criterios, sensibilidad y empatía para actuar conforme al interés superior de la niñez quien ocupa siempre de protección, cariño y calidez de cualquier persona servidora pública, así como acompañar a los gobiernos locales en la creación y consolidación de las Procuradurías municipales de protección, asegurando que ninguna familia quede sin acceso a los servicios esenciales de atención , orientación y restitución de derechos.

En su intervención, la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, resaltó que con el acuerdo se avanza

hacia la construcción de municipios protectores y capaces de responder, prevenir y actuar ante cualquier situación que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“El convenio reconoce el trabajo entre la Procuraduría Federal y el INAFED, porque es una tarea que permite fortalecer a los gobiernos locales, incorporar en cada una de las agendas de desarrollo municipal la protección de la infancia como una prioridad estratégica, la cual, destacó, es una tarea compartida por los tres niveles de gobierno”, concluyó.

En tanto, la procuradora de Protección de NNA de Oaxaca, Yarib Hernández García, expuso su beneplácito al sumarse, como entidad, a un convenio tan relevante, dada la cantidad de municipios que conforman el estado y la importancia de ser, como autoridades municipales, el primer contacto para atender la violación de derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que externó que desde la entidad que representa, se está en la mejor disposición para trabajar en ese sentido.