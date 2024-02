El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el plantel Tepito del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTEPD), que ofrece carrera técnica de entrenamiento integral en boxeo y pueden recibir formación como docentes en Educación Física o cualquier carrera universitaria.

Foto: Presidencia de la República.

López Obrador destacó que el deporte es fundamental para prevenir enfermedades y aleja a los jóvenes de la tentación de tomar el camino de conductas antisociales. Asimismo, precisó que 12 millones de estudiantes reciben beca en todos los niveles educativos.

“Si son prospectos para un deporte, adelante, si tiene madera; pero que, si no dan el ancho, que no se queden frustrados, que tengan siempre la posibilidad del estudio y de salir adelante, no seis meses, no un año, no dos años, no, ya la educación como una forma de vida, la formación en lo deportivo, en lo académico”, sostuvo López Obrador.

Lee: Gobierno de la CDMX garantiza a estudiantes del IEMS pase automático a la Universidad Rosario Castellanos

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que Tepito y otros barrios son quienes han entregado a la capital y a México su escuela de box, y mencionó a los legendarios boxeadores del barrio bravo que dejaron huella en la memoria del pueblo.

La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya reiteró que estos bachilleratos son una propuesta que integra la preparación académica, científica, humanista, deportiva y socioemocional; “es un espacio absolutamente digno para tener un desarrollo comprometido con ustedes mismos”.

Cabe mencionar que se trata de la primera preparatoria presencial en la historia del barrio de Tepito, además próximamente egresará la primera generación con título y cédula profesional de la SEP, de tres generaciones activas en total.

“Se ha impulsado la participación de estudiantes mujeres en estas disciplinas deportivas que solamente habían sido consideradas, en algún tiempo, exclusivas para hombres, generando estrategias parar lograr una paridad de género en la matrícula en un ambiente escolar libre de violencia”, dijo el director general del BTEPD, Fernando Magro Soto Otero.

Te puede interesar:

Línea 12 del Metro en CDMX reabre en su totalidad

Estas alcaldías de la CDMX sufren escasez de agua

CDMX habilita 775 nuevos puntos Wifi en transportes y CETRAMS