Santiago Tianguistenco, Estado de México, es reconocido por su actividad comercial, que genera la confluencia de personas de otros municipios de la región, y, que implica a su vez, el reto para las autoridades locales en la atención de aspectos de movilidad, seguridad y urbanización.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

“Estamos llevando soluciones integrales, en donde estamos acercándonos a las dependencias más importantes, y con quienes estamos llevando un trabajo cercano para poder empezar a darle esta certeza a nuestro municipio”, afirmó Erika Olea de la Torre, presidenta municipal de Santiago Tianguistenco.

Al participar en el programa Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, Olea de la Torre mencionó que existen situaciones y demandas que deben atenderse en temas de ordenamiento territorial, como la regularización de vivienda.

“Uno de los mayores retos que enfrenta nuestro municipio está relacionado con el desarrollo de los asentamientos humanos irregulares, para lo cual ya estamos trabajando con el Gobierno del Estado a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), para dar certeza jurídica a todas estas personas, que puedan regularizarse de una manera más expedita”, dijo.

“Tenemos un convenio con el Estado, con el que buscamos que este crecimiento disperso, que está presionando fuertemente al territorio y que complica la dotación de los servicios públicos como son el tema del agua, la electricidad y el drenaje, lo podamos integrar de una mejor manera.”

En el tema de movilidad, la alcaldesa indicó que se trabaja a través de la Dirección de Gobierno en le reordenamiento de calles principales, como la vía Morelos y Galeana, para agilizar el tránsito.

Asimismo, se desarrolla un proyecto con las secretarías del Bienestar y de Finanzas para la construcción de un libramiento que permita mejorar el acceso al municipio, debido a que, actualmente sólo cuentan con una vía principal de entrada.

Tianguistenco forma parte de la tercera zona metropolitana del Estado de México, en donde se ubica una zona industrial importante.

Políticas públicas nuevas

La presidenta de Tianguistenco comentó que en su administración se están atendiendo también, planes en el tema de seguridad y de medio ambiente.

“Nosotros buscamos generar políticas públicas nuevas para coordinarnos con el Estado y con la Federación, y de esta forma apuntalar a Tianguistenco para lograr que en nuestro municipio se apliquen principios generales con distintas políticas públicas”, sostuvo.

De esta forma, en seguridad, se han emprendido varias campañas en coordinación con las autoridades estatales y con la Guardia Nacional. “Yo soy presidenta del Consejo Intermunicipal de Lerma, y estamos llevando acciones en seguridad vial, en las escuelas, en coordinación con otros municipios, en generar acciones de manera integral”, dijo.

En materia de medio ambiente Tianguistenco tiene lagunas de oxidación, por lo cual han establecido proyectos de cuidado y conservación; así como proyectos de mantenimiento en el río Lerma, y campañas de reforestación.

“Hemos sido muy estructurados, tengo un gran equipo de trabajo, manejamos un gran gabinete, y además tenemos un cabildo muy unido, y eso es importante porque nos permite ir avanzando”, enfatizó.

Primera presidenta municipal

Erika Olea de la Torre es la primera presidenta municipal en Tianguistenco, lo cual también genera retos y oportunidades

“Ha sido un parteaguas que en Tianguistenco. Ahora, ya pueden venir muchas más mujeres, esa es la base que estamos dejando, el camino tendido para muchas más mujeres, que sepan que tenemos las ganas, que estamos preparadas y queremos salir adelante, que tenemos una meta y el amor hacia nuestro municipio”, aseguró.

