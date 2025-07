Desde hace muchos años, en Uruapan, Michoacán, la inseguridad y la violencia han afectado al municipio, incidiendo en el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, la administración de Carlos Manzo Rodríguez ha tomado acciones para atender el problema desde aspectos operativos, de recursos policiales y económicos.

“Uruapan es un municipio que ha sido afectado desde hace muchos años por situaciones de inseguridad y violencia, se lleva arrastrando esta problemática desde hace 25 años. Sin embargo, desde que llegamos al gobierno, el primero de septiembre de 2024, hemos trabajado muy arduamente para recuperar la seguridad de los uruapenses”, afirmó.

Durante su participación en la emisión de Soluciones para Gobernar, de Alcaldes TV, Manzo Rodríguez indicó que los delitos de mayor incidencia en el municipio michoacano son: el homicidio, el robo a vehículos y la extorsión.

Actualmente, la corporación policial de Uruapan tiene aproximadamente 360 elementos, lo cual mencionó el edil, es insuficiente para atender las demandas que presenta el municipio en el tema de seguridad pública.

No obstante, para atender a la ciudadanía las autoridades han realizado cambios para mejorar las condiciones de trabajo de los oficiales, y de esta forma, fortalecer y mejorar su desempeño.

“Encontramos una corporación policial muy desmoralizada, con problemas de corrupción que venían de otros gobiernos, y lo que hemos hecho es trabajar con honestidad, con apego a derecho, viendo por el bienestar de las personas”, sostuvo.

Además, de la seguridad, en Uruapan el Gobierno municipal trabaja en otros otros temas como el mejoramiento de los servicios públicos y el desarrollo económico local.

Una policía de cara a la ciudadanía

Entre las acciones que se han realizado, el presidente municipal comentó que se identificaron a los policías y oficiales de tránsito municipales que eran muy corruptos. “Consideramos que la ciudadanía debe conocer a sus policías, se debe de retomar la confianza”, expuso.

“Sí hay protocolos que lo ameritan aplicarse cuando son operaciones de alto riesgo; pero, cuando se trata de estar cerca de la ciudadanía, cuando hablamos de la proximidad social, del cuidado de la gente, la policía debe mostrar su cara a la ciudadanía, identificarse”, destacó.

Es así como, el gobierno municipal ha adquirido equipamiento para fortalecer la operación de la policía local, con patrullas nuevas, camionetas blindadas, entre otros. Además, se incrementó 30 por ciento el salario base de los oficiales.

También, se está recaudando una bolsa económica para recompensar a los policías que hagan detenciones de alto impacto, entre otros reconocimientos y medidas que promuevan una mejor labor.

“Estamos mejorando condiciones laborales, condiciones económicas, operativas, modernizando las herramientas y capacitando de mejor a la policía, pero sobre todo vigilando que actúen con dignidad y con transparencia”, aseveró.

Mano dura conforme a la ley

Carlos Manzo aseguró que su administración “llegó limpia”, sin ningún compromiso con el crimen organizado.

“Hasta dónde un gobernante quiere avanzar para proteger a la ciudadanía. No se trata sólo de mano dura o de ejecuciones extrajudiciales, se trata de actuar con lo que está estipulado en la ley”, puntualizó.

Aunque, ante una amenaza letal hay que responder con la misma letalidad contra los delincuentes que atenten contra la vida de las personas, aclaró el alcalde.

De esta manera, enfatizó que, para que las cosas puedan avanzar, se requiere de más recursos económicos y humanos, de tecnología, de generar las mejores condiciones, pero también de la voluntad política.

“No podemos avanzar con esa idea de que todo se va a apaciguar con programas sociales”, mencionó. “Los programas sociales no bastan para frenar a este monstruo que es la inseguridad, es importante, pero si no tenemos la aplicación del estado de derecho, el problema no va a tener solución.”

