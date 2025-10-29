Equinix invierte en centro digital en Nuevo León

por | Oct 29, 2025 | Ciudadanía |

Con una inversión de 250 millones de dólares, la empresa Equinix inauguró su nuevo Centro de Datos MO2 en el Parque Industrial Nexxus Aeropuerto, en Nuevo León.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, destacó que la llegada y expansión de empresas como Equinix consolidan la visión del estado hacia una economía sustentada en la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad.

“Equinix representa una apuesta por la innovación, la eficiencia energética y la digitalización empresarial. Este tipo de inversiones fortalecen el liderazgo de Nuevo León como centro de alta tecnología y capital humano especializado”, señaló.

El Centro de Datos MO2 generará 500 empleos y fortalecerá la infraestructura tecnológica de la región, facilitando la transformación digital de empresas e instituciones.

La primera fase del proyecto entró en operación en septiembre de 2025 y su expansión continuará hasta 2030, contribuyendo al crecimiento de la economía digital y al posicionamiento de Nuevo León como nodo estratégico de interconectividad para América del Norte.

Rocha Nieto añadió que el gobierno continuará respaldando la llegada de proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo tecnológico y la generación de empleos de calidad.

“Seguiremos acompañando a las empresas que, como Equinix, apuestan por el futuro digital desde Nuevo León. Nuestro compromiso es mantener al estado a la vanguardia de la economía 4.0”, agregó.

Equinix, originaria de Estados Unidos, es una compañía global especializada en infraestructura digital, interconexión de datos y servicios de nube, con presencia en América, Europa, Asia y África.