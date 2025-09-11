Estas son las entidades con el mayor número de casos de suicidio

En 2024, se registraron 8 mil 856 defunciones a causa de suicidio, en personas de 10 años o más, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Foto: Gobierno de México.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el INEGI actualizó la Estadística de Defunciones Registradas (EDR) , donde Chihuahua, Yucatán y Aguascalientes, fueron las entidades con la tasa más alta en suicidio.

En contraste, Guerrero, Chiapas, Baja California y Veracruz, fueron las entidades con la tasa de suicidios más baja.

La tasa de suicidios fue de 2.6 por cada cien mil mujeres y 11.2 por cada cien mil hombres. En el rango de edad, el grupo de 30 a 44 años de edad presentó la tasa más alta, seguido por el grupo de 15 a 29 años.

En el caso de las mujeres, la tasa más elevada de suicidios fue en el grupo de 15 a 29 años seguido del de 30 a 49 años.

La población que realizaba alguna actividad económica al momento de fallecer representó 73.1 por ciento, mientras que la población que no trabajaba representó 26.9 por ciento.

En cuanto al nivel de escolaridad, el 29.4 por ciento de los suicidios fue de personas con la secundaria terminada; el 22.5 por ciento fueron personas con el bachillerato concluido, mientras que 3.6 por ciento fue con personas que no contaban con estudios.

Además, el 51.5 por ciento de los suicidios fue de personas solteras; 41.8 por ciento fueron personas que tenían una relación de pareja, mientras que 6.6 por ciento fueron personas separadas o divorciadas.

En tanto, las principales causas de suicidio fueron ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 85.2 por ciento de los casos. El uso de arma de fuego representó 5.6 por ciento y el envenenamiento 5.1 por ciento.

