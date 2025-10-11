Gobernadora de Baja California anuncia su divorcio

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con su esposo, Carlos Torres, ex coordinador de Proyectos Especiales en el Ayuntamiento de Tijuana.

Foto: Marina del Pilar en redes sociales.

Durante una conferencia de prensa, Marina del Pilar señaló que la separación se desarrolla en términos cordiales y con respeto mutuo.

“Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá, y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto”, afirmó.

El pasado 20 de septiembre del 2019, Marina del Pilar y Carlos Torres Torres contrajeron nupcias en el Jardín Pakal, en el Centro Cívico de Mexicali. Con discreción se llevó a cabo esa unión por lo civil, donde solo hubo invitados especiales de Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California.

Carlos Torres fue diputado federal y local del PAN; además fue excandidato a alcalde de la ciudad de Tijuana por el mismo partido, pero fue expulsado en 2019 acusado de traicionar al partido.

El funcionario ocupó cargos en el Gobierno de Baja California y en el Ayuntamiento de Tijuana, según él, sin goce de sueldo, pero renunció a esos puestos en junio.

