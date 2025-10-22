por | Oct 22, 2025 | Ciudadanía |

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) y en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Gobierno del estado de Aguascalientes lanzó la convocatoria “Registro de Marca”, que ofrece descuentos de hasta el 90 % en este trámite.

Foto: Gobierno del estado de Aguascalientes.

La gobernadora Teresa Jiménez reiteró, así, el compromiso de impulsar a quienes hacen crecer la economía de la entidad, facilitando herramientas que fortalezcan sus negocios y protejan sus ideas.

“Queremos que cada empresa y cada producto hecho en Aguascalientes tenga su propia identidad y la seguridad jurídica que necesita para seguir creciendo”, destacó.

Lee: Aguascalientes en los primeros lugares a nivel nacional en IED

El secretario Esaú Garza de Vega informó por su parte, que la convocatoria estará abierta del 21 al 28 de octubre y que el costo para quienes resulten beneficiados será de solo 313 pesos, con una protección de 10 años y opción de renovación.

El trámite se realiza en línea en la página: https://aguascalientes.gob.mx/tramites/tramite/EDO-SEDECYT-57

“En Aguascalientes impulsamos la innovación y cuidamos el talento local. Proteger tu marca es dar el siguiente paso hacia el crecimiento de tu negocio”, concluyó Garza de Vega.

Te puede interesar:

Refuerzan seguridad de Aguascalientes con 46 nuevos policías

Nissan descarta despidos masivos en Aguascalientes