Gobierno de CDMX anuncia inversión inicial de más de 850 mdp para la renovación de la línea 3 del Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una inversión inicial de 850 millones de pesos para la renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la ejecución de un plan maestro de mantenimiento sin la afectación a usuarios.

Foto: Gobierno de CDMX.

Detalló que la intervención integral de esta línea del Metro está pensada bajo la premisa: la menor afectación de los usuarios y la articulación en superficie con intervenciones que incluyen la remodelación y mantenimiento de la Línea 4, y talleres ubicados en Pantitlán, el Rosario y la Paz.

“Tenemos el trabajo en algunos talleres para generar espacios y atención a lo que se va a hacer en la línea 3 y eso suma alrededor de 850 millones de pesos, que ya está en el presupuesto y ya se están ejerciendo.”, indicó la Jefa de Gobierno.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, señaló que ya instaló un equipo de expertos para acompañar el proceso de intervención que permita desarrollar las mejores prácticas internacionales

“Vamos a iniciar también este año la intervención, porque no estamos partiendo ya de cero del transcurso de este año. Ya tenemos realizados los estudios geotécnicos de la ruta 3”, dijo.

Indicó que en materia de mantenimiento ya están en marcha procesos de intervención a nivel de todo el Sistema de Transporte Colectivo, como el mantenimiento de escaleras, elevadores y sustitución progresiva de muchos de los elementos fundamentales del Metro.

Te puede interesar:

Adrián Ruvalcaba Suárez, nuevo director del Metro

Gobierno de la CDMX entrega 26 nuevas unidades eléctricas al Metrobús

Línea 12 del Metro en CDMX reabre en su totalidad