La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que en breve se darán a conocer una serie de proyectos con el fin de fortalecer el desarrollo económico en la entidad.

Foto: Gobierno de Guerrero.

La mandataria estatal adelantó que próximamente se informará sobre los detalles de los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, los cuales generarán mayores oportunidades para los habitantes de Guerrero.

Durante una visita de trabajo por la Ciudad de México, Salgado se reunió con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, para dar seguimiento a los temas de movilidad y obras de conectividad en Guerrero.

Como parte de la agenda, la mandataria guerrerense estuvo acompañada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, y por Martín Vega González, titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).

La mandataria estatal también recibió al director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, con quien se comprometió a luchar por los derechos de los pueblos originarios a través de un convenio.

Evelyn Salgado se comprometió a acompañar las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como respaldar los proyectos que nacen desde sus comunidades, protegiendo su territorio y su cultura.

Te puede interesar:

Guerrero y Michoacán refuerzan oferta turística

Guerrero prepara exhorto para que sus municipios cuenten con atlas de riesgos

Gobierno de Guerrero opta por el diálogo para mantener la paz en el Estado