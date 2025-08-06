Gobierno de Hidalgo impulsa capacitación de servidores públicos

El Gobierno de Hidalgo y la Universidad Anáhuac Online firmaron un convenio para capacitar a servidores públicos de la entidad, con el objetivo de dignificar la atención ciudadana y apoyar la realización profesional de los funcionarios.

Foto: Gobierno de Hidalgo.

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, indicó que la preparación de los servidores públicos propiciará la consolidación de una entidad justa y con funcionarios a la altura.

Destacó la oportunidad que representa esta transformación para alcanzar la realización profesional, siempre con el compromiso de generar satisfacción social y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El mandatario enfatizó que 46 por ciento del presupuesto estatal, es decir, más de 32 mil 500 millones de pesos, se destinan en educación, la cual considera el instrumento más valioso de la transformación.

Por su parte, Abraham Gregorio Cárdenas González, director general de la Universidad Anáhuac Online, señaló que esta institución promueve la formación continua, enfatizando que sus modelos académicos integran el uso de nuevas tecnologías, a través de plataformas digitales y más de 30 mil cursos virtuales, diseñados para facilitar la capacitación y actualización personalizada según las necesidades de cada estudiante.

En tanto, Alejandro Velázquez Mendoza, secretario del Despacho del Gobernador, recordó que el compromiso de esta administración estatal es consolidar una red de alianzas estratégicas que generen cuadros técnicos con vocación de servicio y con un alto sentido democrático, y desde su puesta en marcha, más de 800 servidoras y servidores públicos han cursado algunos de los diplomados de la Academia de la Transformación.

Asimismo, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, manifestó que tanto la entrega de diplomas como la firma de convenio representan el compromiso asumido para dignificar el servicio público bajo una visión humanista, con el objetivo de enfrentar los retos que se presentan en la entidad.

