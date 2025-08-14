Gobierno de México admite desabasto de combustible 

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que se registra un desabasto de combustible en diversas entidades del país, principalmente en Chiapas, luego de que los operadores de pipas realizaron protestas por la falta de pago.

Foto: Gobierno de México.

Pipas repartidoras realizaron un bloqueo que impide el ingreso y salida de auto tanques al puerto de acceso en Chiapas. Sólo cinco unidades están en reparto, de casi 30 por la falta de pagos a la empresa que presta las unidades.

La mandataria refirió que el desabasto de gasolina se da no porque no haya combustible, sino por una inconformidad de los piperos, quienes transportan el producto en el “puerto Chiapas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los sitios de distribución.

Se está trabajando en atender las demandas de estos trabajadores del volante y para ello ya las dependencias correspondientes se coordinan para lograr el objetivo”, mencionó la presidenta.

Desde el lunes 11 de agosto, el sur del país enfrenta un grave problema de desabasto de gasolina. La entidad más afectada es Tapachula, Chiapas, donde al menos cinco gasolineras no abrieron debido a la falta de combustible, mientras que en las que sí operaron se reportaron esperas de más de una hora.

Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Huixtla, Huehuetán, Motozintla y Belisario Domínguez son las localidades que sufren más esta problemática.

Además, otros municipios de Chiapas también han denunciado el desabasto, viéndose obligados a vender solo un tipo de combustible o a racionar la venta para que más conductores puedan acceder a él.