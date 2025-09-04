Gobierno de México prohíbe 35 plaguicidas peligrosos

El Gobierno de México anunció la publicación de un nuevo decreto que prohíbe la importación, producción, comercialización y uso de 35 moléculas de plaguicidas peligrosos.

Foto: Conferencia de prensa de la Presidencia / Gobierno de México.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, detalló que entre los químicos prohibidos se encuentra aldicarb, usado en caña de azúcar y cítricos, altamente tóxico por contacto y contaminante de agua.

El carbfurano estará prohibido por ser considerado uno de los más peligrosos del mundo, usado en cultivos de café, aguacate y algodón. El endosulfán está restringido en más de 50 países por sus grandes efectos en el desarrollo fetal.

El DDT está prohibido en gran parte del mundo, sin embargo, en México no se producía y utilizaba.

“Nunca, en la historia de México, se había hecho una prohibición de este tipo y de esta magnitud”, señaló el funcionario.

En este sentido, Berdegué Sacristán indicó que esta será la primera etapa y el próximo año se prevé anunciar otros productos y en 2027 podría existir una tercera etapa de prohibición de plaguicidas.

Asimismo, declaró que algunos productos permanecerán en el mercado pero bajo una regulación más estricta y con controles similares a medicamentos.

“Hay algunos plaguicidas que usamos a veces en las casas para controlar que sea un mosquito y que con un poco de cuidado y de sentido común, pues se pueden usar, pero otros no, otros la idea es que tengan un control, una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no”, dijo.

