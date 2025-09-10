Gobierno de Naucalpan inaugura Universidad Nacional Rosario Castellanos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, inauguraron la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Foto: Gobierno de Naucalpan.

En el evento, el alcalde de Naucalpan agradeció el esfuerzo de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum por su visión de desarrollo edificada sobre los cimientos en la educación.

Montoya Márquez destacó que la UNRC, plantel Naucalpan, es una alternativa educativa, gratuita y de pertenencia social, un modelo innovador, que combina formación académica de calidad con compromiso comunitario una puerta abierta para miles de jóvenes.

“En poco tiempo, ese esfuerzo se convirtió en una auténtica alternativa para miles de jóvenes que encontraron en estas aulas una oportunidad de futuro. Gracias a su liderazgo, lo que inició como un instituto en la Ciudad de México se consolidó en 2023 como la Universidad Rosario Castellanos, y hoy, ya como presidenta de México, ha dado un paso histórico al elevarla al rango de Universidad Nacional Rosario Castellanos, con la meta de llevar este modelo a todo el país y abrir 150 mil nuevos espacios educativos” subrayó.

En su intervención, la gobernadora Delfina Gómez destacó el gran impulso del alcalde de Naucalpan al proyecto educativo que beneficiará a estudiantes de la entidad.

En tanto, la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, enfatizó que la Universidad Rosario Castellanos, es un espacio de formación profesional y de creación intelectual, pero también de fortalecimiento de una ciudadanía crítica y atenta a los desafíos que imponen las complejas problemáticas del país.

La UNRC Naucalpan ya cuenta con dos rutas de transporte público para favorecer la movilidad de las y los estudiantes, estas rutas, la 13 y 14, corren del Metro Cuatro Caminos a la Universidad y de Naucalpan Centro a esta institución escolar.