Gobierno de Nuevo León hace cambios en su gabinete 

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó cambios en su gabinete, con el propósito de cerrar su mandato como el mejor gobierno en la historia de la entidad.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

Betsabé Rocha fue designada como nueva secretaria de Economía, Juan Paura es el nuevo titular de Educación y Miguel Flores fue elegido para estar al frente de la Secretaría General de Gobierno.

La ex titular de Educación, Sofíaleticia Morales pasará a la Coordinación de Legado Educativo, y Javier Navarro, ex secretario general de Gobierno, será el nuevo coordinador de gabinete.

“El día de hoy me da mucho gusto porque Javier me acepta nombrarlo coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, su experiencia su madurez, su altura de miras se quedan en este gobierno, pero desde una posición más amplia porque ahora me va a estar ayudando también con temas de la Contraloría, de la Tesorería, de administración y por supuesto de seguridad”, dijo el mandatario estatal.

En tanto, la ahora ex titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, Mariela Saldívar, fue designada como Jefa de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, en lugar de Eduardo Gaona.

“Es muy importante después de 3 años de Gobierno sumar a perfiles que nos van a ayudar a cerrar el mejor Gobierno en la historia de Nuevo León sin duda alguna”, refirió.

En la Secretaría de Educación fue nombrado Juan Paura García en lugar de Sofialeticia Morales Garza; en donde enfatizó que se dará prioridad a la educación dual.

“Nuevo León sigue teniendo deserción y a pesar de que nuestra nueva Constitución señala que la prepa es obligatoria, muchos jóvenes pues deciden dar el paso a trabajar. Queremos que todos los jóvenes de Nuevo León continúen, saquen su licenciatura y no dejen la educación por verse obligados a trabajar.”, dijo.

