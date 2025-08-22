La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango, donde acordaron un programa especial ante el cierre de la frontera para la exportación ganadera.

A través de su cuenta de X, la jefa del Ejecutivo detalló que apoyará al sector ganadero ante el cierre de la frontera por el gusano barrenador, como parte del Plan México.

“Me reuní en Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; Coahuila, Manolo Jiménez; y Durango, Esteban Villegas, así como asociaciones de ganaderos de estas entidades; acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México”, escribió.

Alfonso Durazo consideró la reunión un impulso para la transformación de Sonora, así como un fortalecimiento para el sector del ganado.

“Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad”, mencionó.

En tanto, Esteban Villegas agradeció la reunión con la mandataria y por escuchar a los productores de Durango. Aseguró que con este programa se da certeza al sector ganadero trabajando por el futuro del país.

México y EU acuerdan plan contra gusano barrenador

El gobierno de México firmó un acuerdo con Estados Unidos para controlar el gusano barrenador del ganado, luego de paralizar la exportación de Reyes en varios estados del norte.

El Plan de Acción Binacional establece la regionalización del territorio nacional para acotar áreas libres y zonas con presencia de plaga, el monitoreo mediante trampas con atrayente de la mosca y protocolos para importación de ganado por vía marítima.

