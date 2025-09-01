Guanajuato instala plataforma para la seguridad jurídica

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz, arrancó la campaña Septiembre Mes del Testamento, así como la Entrega de Fíats y la Firma del convenio “Sello Digital”.

Foto: Gobierno de Guanajuato.

En coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio Estatal de Notarios, se firmó el convenio para el uso de la plataforma “Sello Digital”, un avance tecnológico que permitirá a notarios, instituciones financieras y registros públicos verificar la autenticidad de documentos, evitando fraudes y garantizando la seguridad jurídica.

“La meta es que cada documento emitido cuente con un respaldo tecnológico que brinde confianza total a quienes lo reciben o consultan. De esta manera se brindará certeza jurídica a la gente, protegerla y garantizar el estado de derecho”, comentó.

En este sentido, añadió que la campaña Mes del testamento ofrece beneficios adicionales, como la exención de derechos registrales en inscripción de avisos de testamento, depósitos o retiros de testamento ológrafo o cerrado, facilitando aún más este proceso.

Este año, la campaña 2025 se extenderá del 1 de septiembre al 31 de octubre para mujeres y personas adultas mayores, y del 1 al 31 de diciembre para personas migrantes.

Además, con el apoyo de las y los notarios de Guanajuato, habrá precios especiales para las mujeres, las personas adultas mayores y personas migrantes.

Los honorarios generales serán de 3 mil 300 pesos para el público en general y 2 mil 600 pesos para mujeres, personas adultas mayores y personas migrantes.

En su intervención, el secretario de Gobierno del Estado, Jorge Daniel Jiménez Lona, resaltó que se tiene el compromiso de perseverar en esta ruta, apostando por la continuidad de los procesos de selección notarial, a partir de altos estándares, y por la modernización de los servicios, respondiendo a la exigencia ciudadana de procesos, cada vez más ágiles y transparentes.