Intercambio de agua, estrategia en Morelia para una cobertura segura y sostenible

Frente a la demanda en el suministro, los gobiernos locales tienen en el intercambio de agua una buena oportunidad para atender el reto de cobertura tanto de la población, como de las actividades productivas, destacó Adolfo Torres Ramírez, director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Morelia (OOAPAS).

Fotos: OOPAS

“Sí es un gran reto el perforar, el encontrar agua en un pozo, el tener nuestras fuentes de abastecimiento, pero muchas veces dejamos de ver la oportunidad de este reuso del agua, de ver qué podemos hacer”, dijo.

En entrevista con Alcaldes de México, Torres comentó que, entre las acciones que se están realizando en Morelia está el intercambio de agua con diferentes sectores productivos, como la industria y el campo, de tal forma que, el agua de primer uso se pueda utilizar para el consumo urbano y se utilice agua tratada para las otras actividades.

“Todos los municipios tienen una vocación, agrícola, comercial o industrial y es una gran oportunidad voltear y ver dentro de sus industrias qué procesos puede considerarse para utilizar agua tratada”, expuso.

El directivo comentó que, por ejemplo, en Morelia se ha realizado una inversión cercana a los 150 millones de pesos para el desarrollo de nueva tecnología en su planta de tratamiento, y lograr así, una mejor calidad del líquido que cumpla a su vez, con los requerimientos de algunas industrias.

Es el caso, por ejemplo, de la empresa Scribe, con la cual el OOAPAS tiene considerado hacer un primer intercambio de cien litros de agua.

“El objetivo es que, en el transcurso del próximo año, los 250 litros que demanda la compañía se tomen por completo de agua tratada, y nosotros podamos tener la recuperación del agua de manantial. Es un trabajo muy importante, de mucho estudio, porque se requiere de un tipo de calidad de agua”, enfatizó.

También se está en pláticas con otras industrias para aplicar el intercambio de líquido en sus procesos.

Asimismo, en el sector agrícola, Adolfo Torres mencionó que se han tenido pláticas con productores de la región para que utilicen un mayor volumen de agua tratada para riego, y se destine una mayor cantidad a la zona urbana de Morelia desde la presa de Cointzio.

Actualmente, 70 por ciento del agua de la presa se destina a las actividades del campo, y 30 por ciento a la ciudad.

Este año, se firmó con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un acuerdo para que los módulos de riego de 18 mil hectáreas de la zona, cedan el agua de la presa y se pueda utilizar como de primer uso en la ciudad. A cambio, el OOAPAS entregará agua tratada para riego.

“Ha sido una gran labor, convencer a los productores, hablar con ellos de que la calidad del agua que se les va a proporcionar es buena (…) Y uno de los grandes logros es que el gobierno del estado está haciendo una tecnificación del campo”, reconoció Torres.

“Es un cambio de visión que hay que hacer, y además no tenerle miedo porque el agua tratada no es agua sucia, sino es un recurso que se le debe buscar un buen uso”, aseveró.

Nuevas redes de distribución y participación ciudadana

El director general del OOAPAS agregó que otras acciones que se han emprendido por parte de la instancia municipal para atender la demanda de agua en la capital michoacana, son:

El mejoramiento de la red hidráulica.

Con una inversión de 120 millones de pesos, se está construyendo el Acuaférico, que es un acueducto que rodea la ciudad y que cubrirá la demanda de la zona norte.

Se tiene considerada una nueva planta potabilizadora.

Trabajar en represas de temporal en algunas barracas, para que se puedan recuperar los mantos freáticos.

“Es un plan de acción muy concreto, con una inversión muy importante, de alrededor de 2 mil millones de pesos, que puede ser en el largo plazo”, sostuvo Torres.

Con la ciudadanía, sobre todo con los niños, se trabaja también en el programa Guardianes del Agua, en el cual se fomentan acciones de concientización, ahorro y aprovechamiento del agua, por medio de una plataforma digital.

Cada semana se publica una acción a realizar, junto con una proyección del ahorro de agua que representa.

De esta forma, aseguró Adolfo Torres, se puede garantizar el suministro de agua en Morelia para los próximos cien años.

