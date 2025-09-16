Metepec celebra 13 años como Pueblo Mágico

El municipio de Metepec celebra 13 años de su nombramiento como uno de los Pueblos Mágicos del Estado de México, destacando por su historia, artesanía y cultura, resaltó la Secretaría de Cultura y Turismo del estado.

En el corazón de Metepec se encuentra el Cerro de los Magueyes, con la emblemática Capilla de la Virgen de los Dolores, una joya del siglo XVIII, señaló la dependencia local.

Para llegar a este espacio religioso se deben subir unas escalinatas donde se puede admirar un mural del Árbol de la Vida, conformado por más de dos mil 600 placas de barro con la imagen de las artesanías que le dan identidad a este Pueblo Mágico del Estado de México.

Cerca de este sitio religioso, se ubican la Parroquia y el Ex Convento de San Juan Bautista, que se caracteriza por su estilo barroco, cuyo atrio destaca por una triple arqueada con columnas románicas de piedra de tezontle.

Los tradicionales talleres de alfarería, atendidos por familias metepequenses, son espacios vivos que en los que se elaboran cazuelas, jarros, floreros, macetas, figuras del sol y la luna, pero destacan las figuras de la Tlanchana y el Árbol de la Vida, pieza reconocida a nivel nacional e internacional.

En el centro del Pueblo Mágico de Metepec se encuentra el Museo del Barro, inaugurado como un foro de exhibición del talento artesanal local, alberga piezas prehispánicas de cerámica que fueron encontradas en la década de 1990 y resguarda la cazuela más grande del mundo, reconocida en 2014 con el récord Guinness.

Metepec forma parte de la Ruta En el Corazón Mexiquense que ofrece a sus visitantes una experiencia integral con restaurantes, cafeterías y espacios de hospedaje que complementan la visita, convirtiéndolo en un destino ideal para disfrutar sus paisajes, su arte popular y su hospitalidad.

