Monterrey se transforma en un pulmón verde para la ciudad

El Gobierno de Nuevo León presentó el proyecto de la Nueva Explanada de los Héroes, en la capital de la entidad, que convertirá el espacio frente al Palacio de Gobierno en un entorno más verde, arbolado y amigable con el medio ambiente.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, destacó que esta obra marcará un antes y un después en la forma de concebir los espacios públicos del centro de Monterrey.

“El siglo XXI va a ser recordado como el momento en que las ciudades se reconciliaron con la naturaleza, reemplazando plazas sin sombra por parques arbolados y jardines en el corazón de la ciudad”, expresó.

El plan contempla la plantación de 64 árboles monumentales, 32 sabinos y 32 ébanos, especies nativas que darán sombra, regularán la temperatura y favorecerán la biodiversidad.

Además, se instalarán sistemas de riego, iluminación ambiental y jardineras con plantas polinizadoras. La inversión total del proyecto asciende a 3 millones 437 mil pesos, y su ejecución tomará alrededor de tres meses.

“No se va a afectar ninguna actividad ciudadana o gubernamental en la explanada. Seguirá siendo el punto de reunión y de libertad, pero ahora con un entorno más fresco y natural”, aseguró.

El funcionario dio a conocer el lanzamiento de una campaña informativa y de concientización para explicar los fenómenos naturales que afectan la calidad del aire durante el año, entre ellos la inversión térmica, los incendios forestales, las lluvias y los polvos del Sahara.

“Esta campaña busca que la ciudadanía entienda los fenómenos naturales y cómo impactan en la calidad del aire, para que esté bien informada y sepa interpretar las condiciones atmosféricas de cada temporada”, explicó.

