Municipio de Cuernavaca capacita a su personal para la protección de la niñez

El ayuntamiento de Cuernavaca y el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos (TUJPA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer su compromiso con la niñez y adolescencia.
Este convenio contempla capacitaciones al personal municipal mediante cursos, talleres, seminarios, diplomados e incluso especialidades y posgrados impartidos por el TUJPA.
El objetivo es informar sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Morelos y fortalecer las habilidades del personal que tiene contacto directo con niñas, niños y adolescentes.
José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca, señaló que este convenio permitirá prevenir conductas de riesgo, así como fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos municipales para atender y canalizar adecuadamente a niñas, niños y adolescentes, garantizando así la protección de sus derechos.
En su intervención, el consejero jurídico del TUJPA, José Luis Jaimes Olmos, explicó que el convenio permitirá establecer estrategias, planes y programas de prevención primaria, promoviendo que niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos y deberes, y fomentando una crianza positiva que apoye su desarrollo integral.
La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Claudia Popoca González, resaltó que la coordinación entre el municipio y el TUJPA permite garantizar que cada acción emprendida esté enfocada en proteger y promover el bienestar de niñas, niños y adolescentes, asegurando una atención más especializada y con enfoque de derechos.
