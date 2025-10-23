Municipio de Guadalupe intervendrá más de 15 mil metros cuadrados en canchas de futbol

El Gobierno de Nuevo León y el municipio de Guadalupe intervendrán más de 15 mil metros cuadrados de fachadas y 9 canchas de fútbol y otros municipios del área metropolitana de Monterrey.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

En el marco del Mundial 2026, la empresa Comex implementará su estrategia Ponte Nuevo, Ponte Mundial, que contempla fortalecer la movilidad, desarrollar nuevos espacios públicos, el embellecimiento de la Ciudad y la experiencia del Mundial.

La rehabilitación de fachadas y espacios deportivos se suman a los proyectos de “Comex por un México Bien Hecho”, programa que por casi una década ha impactado a más de 27 millones de personas y recuperado más de 560 mil metros cuadrados de espacios públicos en todo el país.

Mai Hernández, directora de Asuntos Públicos e Impacto Social en PPG Comex, presentó las principales iniciativas de esta colaboración, resaltando el impacto social y el firme compromiso de la empresa con las comunidades.

“Nos honra colaborar con el Municipio de Guadalupe y ser parte de este cambio positivo en todo Nuevo León que impacta tanto a las generaciones actuales como a las futuras”, expresó.

Rodolfo Moreno Rodríguez, subsecretario de Administración de Guadalupe, señaló que esta colaboración representa un motivo de orgullo para la Ciudad, que se prepara para ser la mejor sede del Mundial de la FIFA 2026.

“Gracias al impulso del Gobernador Samuel García; del Alcalde Héctor García y de una gran empresa como Comex, rehabilitaremos canchas, mejoraremos fachadas y embelleceremos Guadalupe para que luzca como una gran sede mundialista”, subrayó.

Este año, Comex celebra 71 años de vida. Su programa de impacto social, “México Bien Hecho”, es una iniciativa que tiene como fin fortalecer el tejido social, promover el bienestar en comunidades y mejorar la calidad de vida de las personas a través de intervenciones socio-artísticas.

Con el programa “México Bien Hecho”, Comex lleva color, arte y protección a comunidades vulnerables, ofreciendo espacios dignos que fomenten la convivencia, la colaboración y la paz.