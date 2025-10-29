Municipio de Jonuta prevé derrama económica de 3.5 mdp por cosecha de mojarras

En el municipio de Jonuta, Tabasco, se cosecharon las primeras 58 toneladas de mojarras de las 180 proyectadas para este mes, lo que generará una derrama económica de 3.5 millones de pesos, informó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Guillermo Priego León.

Foto: Gobierno de Tabasco.

Al presentar un informe, el funcionario destacó que Pescando Vida cuenta ya con 2 mil 500 beneficiarios y resaltó el rescate a la piscifactoría en el municipio de Teapa y la reactivación del programa de fabricación de cayucos.

“Estos programas tienen comunidades de aprendizaje, son comunidades de saberes, los técnicos tienen grupos donde los beneficiarios traen un conocimiento de pesca, de conocimiento del río, de las aguas de Tabasco”, señaló.

El próximo mes iniciarán a cosechar los productores del municipio de Centla, donde las mojarras promedian de 450 a 500 gramos; en Emiliano Zapata las mojarras oscilan en 280 gramos y en Nacajuca, pese a que se sembró hace muy poco tiempo, la mojarra ya pasa los 20 gramos.

El programa consta de la entrega de cuatro etapas de alevines para cada beneficiario; en los municipios de Jonuta y Centla ya se está cerrando la tercera entrega, mientras que en Zapata y Nacajuca se iniciará esta semana y para finales del mes de noviembre y principios de diciembre se habrán sembrado y entregado los 8 millones 640 mil alevines correspondientes a este año.

En su modalidad ostrícola, el programa ha hecho entrega de 5 millones 687 mil semillas, y se prevé que a diciembre se hayan sembrado las 9 millones 800 mil semillas para cosechar el próximo año.