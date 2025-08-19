Municipios de Edomex piden al Gobierno Federal solucionar apagones en la región

Autoridades de 24 municipios del sur del Estado de México hicieron un llamado al gobierno federal, a la Cámara de Diputados y al Senado, a solucionar los apagones permanentes en la región.

Foto: Congreso de Edomex.

El diputado Javier Jaramillo, convocó a las autoridades de los 24 municipios a establecer una estrategia para contrarrestar esta problemática que genera afectaciones graves en la economía, la administración, la educación y otros ámbitos de la vida de esas demarcaciones.

El legislador instó a estas autoridades a trabajar en conjunto para solucionar este y otros problemas de la región. Además, acordaron compilar información técnica sobre los fallos eléctricos, su duración, ubicación y los problemas en la infraestructura de la red eléctrica.

“La población de estos municipios suma casi 922 mil habitantes, según el censo de Población y Vivienda 2020, superior a la de estados como Colima,con poco más de 731 mil y Baja California Sur, con más de 798 mil, y similar a Campeche, con 928 mil, lo que subraya la urgencia de resolver esta situación”, argumentó.

Además, se discutió el deterioro de muchos caminos y carreteras en la zona, ante lo cual el parlamentario Javier Cruz recordó que 82 de ellos se encuentran bajo el esquema de asociación público-privada, denominado Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje, con una longitud de mil 637.8 kilómetros, cuyos trabajos pretenden beneficiar a la población de 38 municipios.

Al respecto, Jessica Rosalío Embriz, presidenta municipal de Ixtapan de la Sal; Michelle Núñez Ponce, de Valle de Bravo; Iris Loreto Gómez, de Amanalco; Ahimelec Villa Peña, de Temascaltepec; Esmeralda Cabrera Rodríguez, de Otzoloapan, y Crisóforo Hernández Mena, de Tlatlaya, expresaron su apoyo a la propuesta del diputado y sugirieron la creación de una comisión para gestionar las demandas de todos los municipios convocados.

