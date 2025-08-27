Municipios y estados con mejores prácticas de gobierno

Más de 40 administraciones municipales y estatales recibieron el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por sus políticas públicas sobresalientes.

Fotos: Alcaldes de México.

En el marco del 16 aniversario de la revista Alcaldes de México, se llevó a cabo la quinceava entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, evento único en su tipo que reúne a presidentes municipales y gobernadores de todo el país, sin distinción de partido político, cuyas administraciones destacan por ejecutar proyectos innovadores en beneficio de la ciudadanía.

En esta edición, recibieron el galardón 38 municipios y tres estados en los bloques temáticos de turismo, gobernanza, calidad de vida, servicios públicos, desarrollo económico y finanzas, quienes acudieron a la ceremonia de premiación realizada en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

“Es muy importante reconocer las buenas prácticas de gobierno porque las administraciones buscan innovar, impulsar el crecimiento de las ciudades y planear con visión a futuro y estos aspectos también deben replicarse”, comentó el Presidente Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez Gómez.

Gladis López Blanco / Alcaldes de México

En su mensaje de bienvenida, la Presidenta Ejecutiva de Alcaldes de México, Gladis López Blanco, señaló que el objetivo del Premio es difundir y reconocer lo que se hace mejor en lo local, para que sirva de inspiración y ejemplo en otras comunidades y regiones.

“Hoy celebremos desde Oaxaca con 570 municipios hasta Baja California Sur, con solo cinco, desde localidades con menos de 100 habitantes hasta municipios que superan los dos millones de personas; hay una pluralidad que refleja la enorme complejidad del país y la riqueza de soluciones que se pueden generar desde lo local”.

Lee: Premian a municipios y estados por sus buenas prácticas de gobierno

Destacó que 19 de los gobiernos reconocidos están encabezados por mujeres, lo que confirma que el liderazgo femenino está transformando con sensibilidad y eficacia las políticas locales.

Turismo

Las prácticas reconocidas abarcan acciones para atraer visitantes, renovar Pueblos Mágicos, promover el sentido de pertenencia, el turismo religioso y médico, además de utilizar estrategias digitales de difusión.

Los ganadores en este bloque fueron:

Turismo de playa / Cozumel, Q.Roo.

Pueblo Mágico / San Cristóbal de las Casas, Chis.

Marca Ciudad / Playa del Carmen, Q.Roo.

Turismo religioso / Gustavo A. Madero, CDMX

Innovación en turismo / Los Cabos, B.C.S.

Turismo médico / Aguascalientes, Ags.

Gobernanza

Las acciones premiadas impulsan el trabajo colaborativo con la ciudadanía, reconocen la labor de las personas cuidadoras, han dado continuidad a programas sociales exitosos y priorizado la transparencia y rendición de cuentas.

Obtuvieron el galardón:

Colaboración social / Salvatierra, Gto.

Continuidad / Tecámac, Méx.

Vigilancia ciudadana /Corregidora, Qro.

Igualdad de género / Zapopan, Jal.

Transparencia / Puebla, Pue.

Calidad de vida

Los galardonados combaten la violencia de género, promueven el deporte, la justicia cívica, la proximidad social, el bienestar familiar, garantizan la atención médica nocturna, la inclusión de las personas adultas mayores y el respeto a los derechos humanos.

Los municipios premiados fueron:

Seguridad con enfoque de género / San Mateo Atenco, Méx.

Promoción del deporte / Moroleón, Gto.

Cobertura médica / Amecameca, Méx.

Apoyo a adultos mayores / San Nicolás de los Garza, N.L.

Salud mental / Nicolás Romero, Méx.

Justicia cívica / Huixquilucan, Méx.

Ciudad familiarmente sostenible / Silao, Gto.

Policía de proximidad / General Escobedo, N.L.

Derechos humanos / Guanajuato, Gto.

Guardia Cívica / Querétaro, Qro.

Inclusión / Juárez, Chih.

Servicios públicos

Estas administraciones municipales han rescatado y dignificado los espacios públicos, las unidades habitacionales representativas de la comunidad, renovado el alumbrado público con tecnología LED, así como el correcto suministro de agua potable y la recolección de residuos sólidos.

Los premiados fueron:

Espacio público / Salamanca, Gto.

Rescate de Tlatelolco / Cuauhtémoc, CDMX

Iluminación / Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

Gestión integral del agua / Centro, Tab.

Manejo de residuos sólidos / San Luis Potosí, S.L.P.

Modernización urbana / Tijuana, B.C.

Desarrollo económico y finanzas

En este bloque destacan las políticas públicas de atracción de inversiones, elevar la recaudación, construir vivienda vertical, obtener buenas calificaciones en calidad crediticia y fortalecer la economía local.

Los galardonados fueron:

Atracción inmobiliaria / Zihuatanejo de Azueta, Gro.

Recaudación / Naucalpan de Juárez, Méx.

Verticalización urbana / Toluca, Méx.

Calidad crediticia / El Marqués, Qro.

Economía local / Iztapalapa, CDMX

Tecnología para el desarrollo / Oaxaca de Juárez, Oax.

Competitividad / Saltillo, Coah.

Crecimiento industrial / Celaya, Gto.

Finanzas sanas / Benito Juárez, Q.Roo.

Ciudad para hacer negocios / Monterrey, N.L.

Estados

Tres administraciones estatales fueron premiadas por su combate a los delitos de alto impacto, atender enfermedades renales y garantizar la seguridad alimentaria.

Salud / Estado de Aguascalientes.

Seguridad alimentaria / Estado de Chihuahua.

Combate al delito / Estado de Chiapas.

Te puede interesar:

Alcaldes presentan estrategias para elevar la competitividad de los municipios

Alcalde de Nicoya, Costa Rica, participa en Foro Alcaldes Hablando con Alcaldes

Alcaldes y gobernadores reciben el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2023