Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dio a conocer unas propuestas enfocadas en infraestructura, obras públicas y participación del sector privado, para reactivar el crecimiento económico del país.

Foto: Ilse González / Alcaldes de México.

El líder de la CMIC consideró que el sector construcción es uno de los motores para estimular el desarrollo económico históricamente y reiteró la importancia de reactivar la inversión en infraestructura como una estrategia para generar empleo formal y bienestar social.

“Antes de producir, primero se construye, y antes de crecer, se invierte. La infraestructura es el ámbito que anticipa el rumbo económico del país”, destacó, en conferencia de prensa.

Para el fortalecimiento de este sector, Méndez Jaled indicó que debe crearse el Instituto de Planeación de la Construcción, impulsar el uso de materiales sostenibles, promover políticas públicas expansivas, así como crear un fondo o fideicomiso para detonar los proyectos del Plan México.

Además, pidió avanzar en las necesidades a anteproyectos, impulsar el financiamiento para vivienda y fortalecer la cadena de valor.

“Proponemos impulsar la obra pública como motor de integración productiva nacional como un enfoque prioritario en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector”, externo.

En este sentido, consideró eliminar barreras para MiPymes dando acceso a contratos certificados, tecnología y financiamiento, así como fortalecer la cooperación entre academia, sector público y privado, para mejorar la calidad de los proyectos.

“En 2026, el impulso dependerá de la visión, la coordinación y la voluntad de quienes construyen el futuro del país. Reiteramos ”, aseguró el líder de la CMIC.

