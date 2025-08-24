Ponen en marcha primera ruta de la nueva red de transporte en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puso en operación la primera de 11 rutas que conformarán la nueva red de transporte público en la entidad.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.

La Ruta Caribe tendrá como punto de partida la Escuela Primaria Centenario, pasará por más de 83 escuelas y beneficiará a más de 49 mil personas y más de dos mil unidades económicas.

“Para que lo conozcan, esta semana el servicio será gratuito. Este proyecto responde a una demanda social de más de una década, al garantizar un transporte público digno y ordenado, que prioriza a la ciudadanía, en la cual, mes a mes se sumarán nuevas rutas de transporte hasta tener cobertura plena en la ciudad” destacó.

Rafael Hernández Kotasek, titular del IMOVEQROO informó que en los primeros meses del próximo año se integrarán más de 60 unidades definitivas, diseñadas bajo los estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad que los ciudadanos solicitaron en las mesas de trabajo.

Lee: Gobernadora y alcaldes de Quintana Roo firman Planes Municipales de Desarrollo

“Este es un paso histórico para Chetumal. Por primera vez en más de una década, las y los chetumaleños contarán con un transporte digno, moderno y ordenado”, añadió.

En este sentido, explicó que el Plan Estratégico de Movilidad forma parte de una estrategia orientada a mejorar la movilidad de los quintanarroenses y está conformado de cuatro fases.

La primordial, la consulta ciudadana y estudios técnicos; pruebas de unidades y tecnologías; arranque de rutas piloto y la sustitución gradual con unidades modernas, accesibles, de pago electrónico y amigables con el medio ambiente.

Como parte de la socialización de la Ruta Caribe, los usuarios podrán subir y bajar en cualquier punto de la ruta, lo que permitirá al Instituto recabar información real sobre la demanda y definir dónde estarán los paraderos definitivos.

Te puede interesar:

Quintana Roo anuncia vuelo directo desde Dublín

Xcaret México invierte 700 mdd para ampliar su cadena en Quintana Roo

Yucatán, Quintana Roo y Campeche firman acuerdo contra el cambio climático