Querétaro anuncia campaña de vacunación contra el VPH

Del 17 de septiembre al 19 de diciembre de este año, se llevará a cabo la campaña de vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Foto: Gobierno de México.

El objetivo de la campaña es proteger la salud de niños y niñas de quinto de primaria, así como menores de 11 años no inscritos en el Sistema Educativo Nacional.

El esquema consta de una sola dosis de 0.5 mililitros, vía intramuscular, aplicada en el brazo dominante. Asimismo, mujeres y hombres de 11 a 49 años, cisgénero y transgénero que viven con VIH, recibirán el esquema con tres dosis.

“El Virus del Papiloma Humano es una de las principales causas del cáncer cervicouterino, por lo que la aplicación de esta vacuna representa una acción fundamental de prevención en la niñez y adolescencia”, agregó el comunicado de la Secretaría de Salud.

La actividad será realizada por los y las profesionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), en las unidades de salud, en los horarios establecidos por cada institución.

En este sentido, la dependencia hizo un llamado a madres, padres y tutores a permanecer atentos a las actividades que se realizarán en las escuelas, así como a acudir a la unidad de salud más cercana con el formato de consentimiento informado, debidamente firmado e incluyendo la CURP de la o el adolescente.

La infección por VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. En la mayoría de los casos no presenta síntomas y desaparece de manera espontánea; sin embargo, en ciertos pacientes puede ocasionar verrugas genitales, así como alteraciones en las células del cuello uterino que derivan en lesiones precancerosas y, con el paso de los años, evolucionar a cáncer cervicouterino.

