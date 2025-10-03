Sectur destaca participación de jóvenes en la gestión pública

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, participó en el Segundo Encuentro Estatal de Autoridades Jóvenes en Tlaxcala, cuyo objetivo es reconocer las aportaciones de las y los jóvenes en la vida pública del país. Durante el encuentro, acompañó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros e invitó a las juventudes a trabajar por un México más fuerte y consolidado como potencia turística.

Foto: Sectur.

“A los jóvenes quiero decirles que no somos el futuro, somos el presente en acción. Vivimos en una sociedad que ya no nos ve como personas a las que hay que poner a prueba; hoy tenemos el privilegio de prepararnos y, sobre todo, de asumir nuestra responsabilidad como funcionarios. La honestidad no se enseña: nace del corazón y de la convicción de servir a nuestro prójimo y de ser buenos seres humanos”, comentó Rodríguez Zamora.

Durante su intervención, la secretaria compartió parte de su experiencia profesional y personal como funcionaria joven, subrayando que la Prosperidad Compartida y el bienestar de México sólo se logran a través del trabajo en equipo, la honestidad y la convicción de servir a la ciudadanía. “Estar hoy aquí, frente a servidoras y servidores públicos jóvenes, es muy esperanzador. Me llena de felicidad ver tantas caras jóvenes que han asumido el reto más grande y noble: el servicio público”, expresó.

Al cumplirse un año de su gestión al frente de Sectur, Rodríguez Zamora manifestó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Tlaxcala por la confianza depositada en ella para encabezar este sector estratégico. Aseveró que ha sido una oportunidad invaluable para contribuir al desarrollo del país mediante un turismo que genere beneficios incluyentes y oportunidades para todas y todos los que participan en esta actividad.

También resaltó la importancia del sector turístico para las juventudes del país, al ser el principal empleador de jóvenes: según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, una de cada cinco personas que trabajan en turismo tiene entre 16 y 24 años. Señaló que la juventud aporta energía, innovación y compromiso, cualidades que encuentran en el turismo un espacio natural para su desarrollo profesional y personal, y que una de cada diez personas que logró salir de la pobreza extrema en México lo hizo gracias a una actividad vinculada con este sector, lo que demuestra su capacidad de transformación social y económica.

Por su parte, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, resaltó la importancia de reconocer el talento y la determinación de la juventud, al señalar que cada joven que trabaja con entrega y dedicación abre un camino hacia nuevas oportunidades. Subrayó que la visibilidad y el reconocimiento llegan cuando se realizan las tareas con pasión, compromiso y constancia, lo que convierte a las y los jóvenes en referentes dentro de la sociedad.