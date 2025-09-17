Simulacro del 19 de septiembre contará con alertamiento telefónico

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, hizo un llamado a participar al simulacro nacional, el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas, donde, por primera vez, contará con un alertamiento a través del celular.

Foto: Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum / Gobierno de México.

El 19 de septiembre se enviará un mensaje a todos los teléfonos celulares que se encuentren en México, es un sistema desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, implementado por AT&T.

“Sonarán los teléfonos, será un alertamiento a través de la telefonía celular. A partir de esta fecha, tendremos un alertamiento más para todo nuestro país”, resaltó.

En este sentido, Velázquez Alzúa resaltó que esta acción permitirá tener la participación social en un evento de carácter preventivo en el país.

Lee: Así fue el simulacro nacional 2024

La hipótesis del simulacro será de una magnitud de 8.1, con epicentro en Lázaro Cardenas, Michoacán, mientras que en otras entidades, la alerta será por tsunami y huracán.

En su intervención, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, detalló que es un sistema que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia o desastres naturales, utilizando las antenas de red celular.

En caso de tener alguna duda para activarlo, el funcionario pidió llamar al 079 que es el centro de atención ciudadana donde recibirán atención inmediata de una operadora.

Te puede interesar:

Alerta sísmica, sonido de vida

Objetivos del simulacro nacional, este 19 de septiembre

Así se llevó a cabo el segundo simulacro 2023 en México