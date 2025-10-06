SMN informa efectos por Priscilla, huracán categoría 1

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de los efectos climáticos por el huracán Priscilla. El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias torrenciales a intensas en los estados de Michoacán, Colima, Guerrero y Nayarit.

Foto: Conagua.

También de chubascos en Baja California Sur, y prevalecerán las rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; de 40 a 50 km/h en la costa oeste de Guerrero, así como oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en la costa oeste de Guerrero.

El SMN indicó que, a las 21:00 horas de este domingo 05 de octubre, el centro del sistema se localizó a 445 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 740 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

